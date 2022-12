Le trading sans swap de Vantage permet aux traders de l'or d'économiser près de 1 million de dollars sur trois mois

La mise à jour du produit populaire sera étendue aux opérations effectuées pour d'autres actifs numériques.

PORT VILA, Vanuatu, 8 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Vantage (ou « Vantage Markets ») a affirmé que son trading d'or sans swap XAUUSD a reçu une réponse enthousiaste de la part des clients. Au cours des trois premiers mois de sa mise en œuvre, les traders de Vantage ont réalisé près de 1 million de dollars d'économies* grâce aux commissions au jour.

En réponse aux commentaires positifs de ses clients, Vantage a décidé de poursuivre ses opérations sans swap au-delà de 2022 et d'étendre l'offre à d'autres actifs numériques afin qu'elle profite à un plus grand nombre de clients.

L'amélioration du produit sans swap a été conçue pour offrir plus de commodité aux traders de l'or XAUUSD. Les clients ne devront pas payer de commissions au jour lorsqu'ils effectuent des opérations sur tous les comptes de négociation, y compris sur l'application Vantage, peu importe la taille de l'opération. Les renseignements sur le trading sans swap sont disponibles ici . Les clients peuvent également calculer leurs propres économies potentielles avec la calculatrice de swap de Vantage.

Marc Despallieres, directeur de la stratégie et du commerce chez Vantage, a déclaré : « Nous avons reçu beaucoup de commentaires positifs de la part de nos clients, et nous sommes heureux d'étendre cette offre à leur bénéfice. Dans un contexte de volatilité extrême des marchés, le trading sans swap élimine les commissions jour comme facteur de coût pour nos clients lorsqu'ils choisissent de poursuivre des stratégies de négociation à long terme. Cela leur donne également la possibilité de clôturer leurs opérations au moment de leur choix, selon leurs besoins de couverture, en supprimant la nécessité de clôturer les opérations quotidiennement. »

« Chez Vantage, nous cherchons constamment à améliorer nos offres pour permettre à nos clients de négocier des opportunités de marché selon leurs conditions. »

*Basé sur les chiffres fournis par les entités Vantage.

À propos de Vantage

Vantage (ou « Vantage Markets ») est un courtier international multiactif qui offre à ses clients l'accès à un service agile et puissant pour le trading de CFD sur le Forex, de matières premières, des indices, des actions, des obligations et des FNB. Avec plus de 13 ans d'expérience sur le marché. Vantage compte désormais plus de 1 000 employés dans plus de 30 bureaux répartis à travers le monde.

Vantage est plus qu'un simple courtier. Il fournit un écosystème de trading de confiance, une application de trading mobile primée , ainsi qu'une plateforme de trading simple à utiliser qui permet aux clients de saisir des opportunités de trading. Téléchargez l'application Vantage sur l'App Store ou sur Google Play.

Tirez un meilleur parti des bonnes opportunités de marché lorsque vous négociez plus intelligemment @vantage

