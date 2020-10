Le Tribunal arbitral du sport (TAS) invalide la règle mondiale d'athlétisme imposant aux athlètes handicapés la charge de la preuve de l'absence d'avantage compétitif comme étant illégale et discriminatoire, mais empêche ensuite le sprinter Blake Leeper de concourir sur ses lames pour des motifs de discrimination raciale

NEW YORK, 27 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, 26 octobre, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a annoncé qu'il a invalidé une règle adoptée par World Athletics (anciennement « IAAF ») - la fédération sportive internationale régissant l'athlétisme - qui imposait la charge de la preuve aux athlètes handicapés en leur demandant de prouver que leurs prothèses ne leur procurent pas un avantage global par rapport aux athlètes valides. Il s'agit d'une victoire très importante pour tous les athlètes handicapés, car la commission a estimé qu'il était illégal et discriminatoire d'exiger des athlètes handicapés qu'ils supportent une charge aussi lourde avant de pouvoir concourir contre des athlètes valides.

Comme l'a constaté la commission, « les discussions de l'IAAF concernant la promulgation de la règle se sont principalement concentrées sur les implications négatives perçues des athlètes handicapés participant à des compétitions avec des prothèses contre des athlètes valides, avec peu ou pas de discussion sur la façon dont la participation de ces athlètes handicapés pourrait être facilitée sans compromettre l'équité. » L'IAAF avait un « manque apparent d'attention et de préoccupation concernant l'impact de la règle sur les droits et les intérêts des personnes handicapées », ce que le panel a jugé « regrettable », l'IAAF ne donnant aux droits et aux intérêts légitimes des personnes handicapées qu'une « considération secondaire. » La commission d'arbitrage a donc supprimé de la règle le libellé imposant la charge de la preuve à l'athlète, concluant que « la règle est illégale et invalide dans la mesure où elle impose la charge d'établir l'absence d'un avantage compétitif global à l'athlète qui cherche à utiliser une aide mécanique » et que « l'IAAF a la charge » d'établir que tout athlète handicapé qui souhaite utiliser des aides prothétiques pour courir contre des athlètes valides tire un avantage compétitif global de l'utilisation de l'aide prothétique particulière.

Il est choquant de constater qu'après avoir pris la bonne décision sur la règle elle-même, cette même commission du TAS a brusquement dévié de sa route lorsqu'elle a conclu que l'athlète handicapé qui avait soumis l'arbitrage (le sprinteur de 400 m à double arbitrage Blake Leeper) ne devrait pas être autorisé à concourir sur ses prothèses contre des athlètes valides parce qu'il courrait soi-disant à une hauteur « anormalement » grande. Plus précisément, la commission a décidé que, puisque les prothèses de M. Leeper étaient fixées à une hauteur supérieure à la hauteur maximale admissible actuelle (MASH, Maximum Allowable Standing Height) que les organisations paralympiques ont utilisée pour diverses épreuves, il serait injuste de lui permettre de courir à cette hauteur contre des athlètes valides. Cette partie de la décision était discriminatoire sur le plan racial et donc contraire à l'ordre public.

M. Leeper est un Afro-Américain. Les limites de taille MASH, en revanche, ont été exclusivement dérivées de données sur les proportions de taille des Caucasiens et des Asiatiques. Par conséquent, les limites de hauteur MASH ne tiennent pas compte du fait que les athlètes noirs peuvent avoir des proportions de taille différentes et ne devraient pas être obligés de courir à des hauteurs qui ne leur sont pas naturelles. Ces points de préjugés raciaux ont été présentés à la commission du TAS, mais ont été ignorés. Cette décision est d'autant plus injuste que les propres experts de World Athletics ont admis que l'« on ne sait pas si les équations [dans une des études sur lesquelles les nouvelles limites MASH sont basées] sont prédictives de la stature dans d'autres populations » et ont même concédé que leur travail « serait peut-être renforcé par de futures études avec un échantillon représentatif au niveau international. » Il n'y avait donc aucune base scientifique ou fiable pour appliquer ces limites de taille à un athlète noir comme M. Leeper, dont les prothèses ont par ailleurs été jugées par la commission comme ne lui procurant aucun avantage concurrentiel. De plus, les règles de hauteur MASH n'ont jamais été adoptées par l'athlétisme mondial et n'ont jamais été appliquées aux athlètes valides.

M. Leeper intentera une action en justice pour contester cette décision discriminatoire de la commission du TAS qui l'empêche, en tant qu'athlète noir, de participer à des compétitions à la même hauteur, sur les mêmes prothèses, qu'il utilise dans les compétitions mondiales depuis cinq ans. Il a déjà atteint le temps de qualification pour courir aux Jeux olympiques de Tokyo, ce qui est son rêve, et il n'abandonnera pas son combat pour se mesurer aux athlètes valides sur la scène olympique sur la base d'une étude raciste qui n'inclut aucune donnée sur les athlètes noirs dans sa base de données. En effet, la hauteur à laquelle M. Leeper court sur ses prothèses est comparable à la hauteur à laquelle courent d'autres athlètes de 400 mètres valides de classe mondiale, et il n'a aucun avantage compétitif à courir sans jambes biologiques à cette hauteur, ce qui n'a pas été démontré comme étant contre nature pour lui en tant qu'athlète afro-américain.

M. Leeper est représenté dans cette affaire à titre bénévole par le cabinet d'avocats international Winston & Strawn LLP, au sein d'une équipe mondiale dirigée par les associés Jeffrey L. Kessler, David Feher, Michael Stepek et Mathilde Lefranc-Barthe. Il a également été soutenu par le témoignage d'expert, fourni à titre gracieux, du Dr Hugh Herr du Media Lab du MIT et du Dr Alena Grabowski du laboratoire de biomécanique appliquée de l'Université du Colorado à Boulder, ainsi que par les recherches scientifiques menées à l'Université du Colorado à Boulder par les Dr. Grabowski, Owen Beck du Georgia Institute of Technology et Paolo Taboga de la California State University, Sacramento.

Jeffrey Kessler, avocat principal dans cette affaire, a fait la déclaration suivante après avoir examiné la décision du TAS : « Les deux décisions de la commission du TAS sont incongrues l'une par rapport à l'autre. D'une part, la commission annule une règle mondiale d'athlétisme qu'elle juge discriminatoire à l'égard des droits des athlètes handicapés à concourir contre les personnes valides. C'était une décision juste que nous saluons. D'autre part, la même commission a rendu une décision autorisant une forme encore plus insidieuse de discrimination raciale, à l'encontre des athlètes noirs handicapés, en constatant que leurs membres prothétiques sont soumis à des limitations de taille artificielles basées uniquement sur les proportions corporelles des athlètes caucasiens et asiatiques. Les données des athlètes noirs n'ont même pas été prises en compte dans ces études, comme si ces athlètes n'existaient pas. Il est ironique que Blake Leeper, qui s'est battu pour les droits des athlètes handicapés de toutes les races, se retrouve aujourd'hui victime de discrimination à l'encontre des athlètes handicapés noirs. Nous ne pensons pas que les tribunaux toléreront un tel traitement discriminatoire et nous soutiendrons Blake dans sa lutte pour participer aux Jeux olympiques. »

Le Dr Herr, expert de renommée mondiale dans le domaine des prothèses et de la biomécanique humaine, a déclaré : « La décision de s'appuyer sur les limites actuelles des MASH est totalement erronée sur le plan scientifique. Les données actuelles ne permettent pas de conclure que courir « plus haut » signifie qu'une personne courra plus vite. Plus fondamentalement, il est inexplicable et injustifiable de s'appuyer sur des études limitées qui excluent les personnes d'origine africaine. En fait, les preuves actuelles ne permettent pas de conclure que M. Leeper court avec une longueur de jambe qui se situe en dehors d'une fourchette biologique normale. La course à pied implique une dynamique complexe dans laquelle le corps se déplace de nombreuses façons pendant l'acte de locomotion, et les règles MASH actuelles qui sont basées sur une mesure simplifiée de la taille d'une personne debout pieds nus (et non en courant) ne constituent pas une base scientifiquement valable pour exclure quiconque de la participation à des épreuves de course contre des athlètes valides, qui ne sont même pas mesurés pour le respect des proportions corporelles dites « normales ». La science n'est pas limitée par les commission d'arbitrage, et la science de la course continuera à avancer et à montrer que cette décision s'est trompée. »

M. Leeper a déclaré : « Il est triste que nous ayons dû nous battre si fort pour que les athlètes handicapés soient libérés d'une charge de preuve injuste. C'était une erreur, et je suis heureux que la commission ait annulé cette règle. Mais je ne peux pas accepter la décision de la commission de me priver de mon droit de concourir contre des athlètes valides à la même hauteur de course que celle à laquelle ces athlètes concourent naturellement, sur la base d'une étude des proportions corporelles qui n'incluait pas un seul athlète noir. Je n'abandonnerai jamais et je continuerai à faire tout mon possible pour être compétitif et jugé selon des normes non discriminatoires, à tous égards. »

Winston & Strawn LLP est un cabinet d'avocats international ayant des bureaux à New York, Londres, Paris et bien d'autres endroits dans le monde. L'équipe travaillant pour Blake Leeper était dirigée par les associés Jeffrey L. Kessler et David Feher (bureau de New York), Michel Stepek (bureau de Londres) et Mathilde Lefranc-Barthe (bureau de Paris), les associés Angela A. Smedley, Ben Gordon, Brandon Annette, Drew Washington et Adriano Pinto, avec le soutien des assistants juridiques Corinne N. Kyritsopoulos et Bryan Widro.

