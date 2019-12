Le tribunal espagnol clôt l'enquête contre le fondateur du groupe d'investissement Chernovetskyi

Le patron de CIG attend avec impatience le prochain chapitre pour la société : « Depuis longtemps, je me battais pour me défendre et défendre mon entreprise contre ces allégations. Certaines procédures d'appel sont en cours, mais une étape très importante a été franchie et je suis certain que nous allons bientôt tourner cette page désagréable. Je me suis engagé à blanchir mon nom et j'ai tenu ma promesse, même si cela a pris beaucoup de temps », a déclaré Stepan Chernovetskyi.

En 2016, Stepan Chernovetskyi a été détenu en Espagne lors d'une enquête préliminaire sur le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale. Peu de temps après un appel contre la détention, M. Chernovetskyi a été libéré sans caution ni aucune autre restriction citant l'absence de preuve des crimes allégués.

« De notre côté, nous avons toujours coopéré avec l'enquête et nous étions prêts à fournir toutes les informations nécessaires. M. Chernovetskyi a notamment chargé, de sa propre initiative, des experts indépendants d'auditer ses investissements en Espagne et de confirmer l'origine juridique de ces fonds », a déclaré Martell Abogados, avocat espagnol de M. Chernovetskyi.

Au cours de la procédure préliminaire, la défense a fourni au tribunal des rapports économiques et d'audit, des relevés bancaires et d'autres documents confirmant que les fonds investis en Espagne étaient d'origine légale et avaient été reçus de la vente de Pravex-Bank. Cela a prouvé que « la structure institutionnelle et financière des sociétés de Stepan Chernovetskyi répondait aux critères de rationalité juridique et fiscale », « aucune transaction ne peut être classée comme suspecte » et « il n'y a aucune preuve de blanchiment d'argent ».

À propos de CIG

CIG est une société d'investissement et l'une des plus importantes sociétés de capital-risque d'Europe de l'Est. En travaillant avec un projet dans n'importe quel cycle de vie, qu'il s'agisse d'une start-up ou d'une entreprise de longue date, nous recherchons un potentiel de croissance et d'expansion.

Fort de sept années d'expérience réussie dans l'investissement, CIG dispose d'un réseau d'investisseurs de premier plan aux États-Unis, en Inde, en Europe et en Asie du Sud-Est et participe activement au développement et à la promotion de projets sur de nouveaux marchés et à la collecte de fonds.

