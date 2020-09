Le troisième Sommet des Villes créatives de l'UNESCO à Beijing souligne la créativité et l'innovation

BEIJIN, 18 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Le troisième Sommet de Beijing des Villes créatives de l'UNESCO se tiendra à Beijing du 17 au 18 septembre 2020. Sous le thème « Le pouvoir des villes par la créativité, l'avenir par la technologie », le sommet est organisé conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), le Ministère de l'Éducation de la République populaire de Chine, le Gouvernement municipal populaire de Beijing et la Commission nationale de la République populaire de Chine pour l'UNESCO et la Commission municipale de Beijing des sciences et des technologies.

« En tant que ville de design du Réseau des villes créatives de l'UNESCO (RVCU), Beijing est un excellent exemple d'intégration de milliers d'années d'histoire et de technologie de pointe », a déclaré Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, lors de son discours d'ouverture.

« La ville est un endroit unique faisant la promotion de l'unité, de la coopération et de l'innovation. L'essor de la ville déterminera notre vision de la société de demain », a ajouté Mme Azoulay.

Au cours du sommet, le document « UNESCO Creative Cities' Response to the COVID-19 » a été publié en ligne à l'échelle mondiale. Il regroupe les pratiques exemplaires des villes membres du RVCU partout dans le monde, en tirant parti du potentiel de la culture et de la créativité en réponse à la COVID-19. La publication est maintenant disponible en chinois, en anglais et en français, et elle sera disponible en espagnol sous peu.

Ce sommet comprend un forum principal et trois groupes d'experts. Intitulé « Creativity and Innovation: A path to the cities of tomorrow », le forum principal porte sur l'économie numérique et l'importance de la créativité et de l'innovation comme moteur pour construire une ville plus durable et plus résiliente à l'avenir. De plus, les trois groupes d'expert mettent l'accent sur trois sujets différents portant sur les villes créatives, la science, la technologie et la créativité ainsi que la collaboration entre les villes.

Pour plus d'informations sur le sommet, veuillez consulter le site ici.

À propos du Réseau des villes créatives de l'UNESCO (RVCU)

Le RVCU a été créé en 2004 pour promouvoir la coopération avec et entre les villes qui ont identifié la créativité comme étant un facteur stratégique pour le développement urbain durable. Les 246 villes qui composent actuellement ce réseau travaillent ensemble vers un objectif commun : placer la créativité et les industries culturelles au cœur de leurs plans de développement au niveau local et coopérer activement au niveau international.

SOURCE Beijing Municipal Science and Technology Commission