Le troisième volet de la trilogie célébrant la fête nationale chinoise, « Mon Pays, mes parents », arrive dans les cinémas européens

PÉKIN, 18 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le film d'anthologie chinoise Mon Pays, mes parents, acclamé par la critique des cinéphiles et un important générateur de recettes au box-office en Chine continentale, devrait connaître une réapparition au cinéma en Amérique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande le 25 mars 2022 et arriver sur les écrans en Europe. Le film, co-réalisé par Wu Jing, Zhang Ziyi, Xu Zheng et Shen Teng, arrivera dans les salles de cinéma des Pays-Bas, de la Belgique et du Luxembourg le 26 mars.