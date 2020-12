Le U.S. Institute of Peace ouvre les candidatures pour l'édition 2021 du Women Building Peace Award

Ce prix annuel récompense les femmes issues de pays touchés par des conflits et qui luttent pour la paix.

WASHINGTON, 3 décembre 2020 /PRNewswire/ -- En reconnaissance du rôle central que jouent les femmes dans la construction de la paix, le U.S. Institute of Peace (USIP) a ouvert les candidatures pour l'édition 2021 du Women Building Peace Award. Inauguré en 2020, ce prix décerné chaque année rend hommage à une femme œuvrant pour la paix et dont la contribution substantielle et concrète à la paix est une source d'inspiration et un exemple à suivre pour ceux et celles qui, à l'avenir, souhaiteront s'engager en sa faveur.

« Le Women Building Peace Award de l'USIP est un symbole fort pour les nombreuses femmes qui luttent pour la paix et permet de leur signifier que leur action compte », a déclaré l'ambassadrice Melanne Verveer, directrice exécutive du Georgetown Institute for Women, Peace and Security, membre du Women Building Peace Council de l'USIP. « Ce prix reconnaît la capacité d'action des femmes en tant que leaders et artisans d'une paix durable et viable. Il s'agit d'une autre perspective, où les femmes ne sont pas cantonnées au rôle de victimes. »

La période de nomination s'étendra du 1er décembre 2020 au 2 février 2021. Le lauréat recevra 10 000 $ et sera reconnu lors d'une cérémonie organisée par l'USIP à la fin de l'année 2021.

Pour plus d'informations et pour proposer la candidature d'une femme promouvant la paix, consultez le site USIP.org. L'USIP encourage fortement les nominations de femmes qui n'ont jamais été reconnues pour leur action de consolidation de la paix. Les nominations seront examinées en fonction des critères suivants :

Engagement pour la paix : une femme dont l'action illustre un engagement en faveur de la paix par la prévention ou la résolution de conflits de façon non violente dans un pays ou une région fragile ou touché par un conflit.

une femme dont l'action illustre un engagement en faveur de la paix par la prévention ou la résolution de conflits de façon non violente dans un pays ou une région fragile ou touché par un conflit. Leadership exceptionnel : une femme qui incarne un leadership exceptionnel par sa vision et le caractère novateur de son approche, et qui a gagné le respect de sa communauté de par les efforts qu'elle déploie en faveur de la paix.

une femme qui incarne un leadership exceptionnel par sa vision et le caractère novateur de son approche, et qui a gagné le respect de sa communauté de par les efforts qu'elle déploie en faveur de la paix. Praticien exceptionnel : une femme, intervenante en consolidation de la paix, qui travaille avec les membres des communautés locales, nationales ou internationales de manière inclusive et participative.

une femme, intervenante en consolidation de la paix, qui travaille avec les membres des communautés locales, nationales ou internationales de manière inclusive et participative. Incidence importante : une femme dont l'action en faveur de la paix a donné des résultats tangibles ou démontrables.

La lauréate sera désignée par le Women Building Peace Council, un groupe d'éminents experts qui conseillent l'USIP sur les questions de genre et de consolidation de la paix.

Pour plus d'informations sur le prix, veuillez consulter le site Web suivant : www.usip.org/womenbuildingpeace.

Pour plus d'informations sur l'USIP, veuillez consulter le site Web suivant : https://www.usip.org/about.

