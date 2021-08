Le United Rugby Championship annonce les dates de la saison 2021-2022

L'URC confirme 144 matchs de saison régulière. 16 équipes d'Irlande, d'Italie, d'Écosse, d'Afrique du Sud et du Pays de Galles s'affronteront dans une compétition mondiale pour la première saison depuis que le label Roc Nation de Jay-Z est devenu partenaire de la ligue

DUBLIN, Irlande, 27 août 2021 /PRNewswire/ -- United Rugby Championships (URC) a révélé le calendrier de sa saison régulière, opposant les meilleurs clubs d'Afrique du Sud aux nations celtiques et italiennes pour la première fois dans l'histoire de la ligue. Il s'agit de la première saison de la ligue depuis qu'elle s'est associée au label Roc Nation de Jay-Z en tant que partenaire de conseil stratégique au début de l'année.

Sur la base d'une rivalité née des British & Irish Lions Series, les Cell C Sharks, les DHL Stormers, les Emirates Lions et les Vodacom Bulls se retrouvent sur le terrain dans des lieux emblématiques pour affronter les meilleures équipes d'Irlande, d'Italie, d'Écosse et du Pays de Galles au cours de 18 tours d'action.

La saison 2021-2022 touchera la plus large audience mondiale à ce jour, tous les matchs étant diffusés en direct à la télévision et d'importantes audiences en clair étant ouvertes en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni grâce aux nouveaux partenaires de diffusion de l'URC. Retrouvez la liste des partenaires de diffusion gratuite et payante ci-dessous. Chaque match étant diffusé en direct à la télévision, les téléspectateurs bénéficieront d'un accès sans précédent aux performances des athlètes et aux clubs qu'ils aiment. Les fans du monde entier (à l'exception de l'Afrique du Sud et du Royaume-Uni) pourront également suivre les compétitions en streaming via URC TV, le propre lecteur OTT de la ligue qui sera lancé en partenariat avec RTE. De plus amples informations sur le début de la saison seront disponibles ici.

« Nous pensons que ces rencontres permettront à l'URC de tenir sa promesse d'une nouvelle ère pour notre championnat, où les meilleures équipes d'Afrique du Sud affronteront nos équipes celtiques et italiennes », a déclaré Martin Anayi, PDG de l'United Rugby Championship. « Alors que nous sortons prudemment de la pandémie, l'URC prendra sa place comme l'une des ligues les plus importantes du rugby mondial. Ce programme de rencontres devrait enflammer notre compétition et la faire passer au niveau supérieur. »

La diversité et l'attrait de l'URC seront mis en évidence lors du premier tour, où le Leinster, tenant du titre et huit fois champion, accueillera les Vodacom Bulls, trois fois champions de la compétition Super Rugby. Munster, un autre multiple champion, affrontera les Cell C Sharks en Irlande, tandis que les DHL Stormers affronteront Benetton, vainqueur de la Rainbow Cup, à Trévise et que les Emirates Lions se rendront à Parme pour affronter Zebre.

Édimbourg accueillera les Scarlets dans le nouveau stade de l'équipe de la capitale écossaise. Le premier derby gallois de la saison aura lieu entre les Dragons et les Ospreys, Cardiff Rugby reçoit Connacht tandis qu'un combat d'anciens champions aura lieu entre l'Ulster et les Glasgow Warriors.

« Ce calendrier est le plus complexe que nous ayons jamais produit et les efforts de chacune de nos parties prenantes pour nous aider à le mettre en place dans le climat actuel ont été monumentaux », a poursuivi Anayi. « Nous disposons désormais d'un format qui va intensifier la compétition, mettre en valeur nos clubs, élever nos athlètes et susciter l'enthousiasme des fans et des téléspectateurs dans tous nos territoires et au-delà. »

En raison de l'évolution des conditions et des protocoles de voyage, de santé et de sécurité dans les territoires qui s'affronteront lors de l'URC, le calendrier provisoire a été modifié. Les équipes sud-africaines effectueront désormais des tournées de quatre semaines en Europe pour commencer la saison, ce qui donnera aux fans d'Irlande, d'Italie, du Pays de Galles et d'Écosse l'occasion d'assister à la compétition en personne, en fonction des territoires.

Les enjeux seront importants tout au long de la campagne, puisque toutes les équipes peuvent se qualifier pour les tournois EPCR et que le nombre de tours a été réduit de 21 à 18.

Dans le nouveau format, les 16 équipes seront classées dans un seul tableau. Les huit meilleures équipes gagneront une place pour une série finale élargie qui comprendra une phase complète de quarts de finale, suivie de demi-finales avant que les deux meilleures équipes ne se rencontrent pour la grande finale de l'URC en juin.

Vous trouverez ci-dessous la liste des matchs du premier tour et ici le calendrier complet de la saison 2021/22.

R1 - Vendredi 24 septembre

Zebre - Emirates Lions | 17:35 UK/18:35 ITA et SA | SuperSport, Premier Sports

Ulster - Glasgow Warriors | 19:35 UK/20:35 ITA & SA | Premier Sports

Cardiff - Connacht | 19:35 UK/20:35 ITA & SA | BBC Wales, TG4, Premier Sports

Samedi 25 septembre

Benetton - DHL Stormers | 13:00 UK/14:00 ITA & SA | SuperSport, Premier Sports

Leinster - Vodacom Bulls | 17:15 UK/18:15 ITA & SA | TG4, SuperSport, Premier Sports

Munster - Sharks | 19:35 UK/20:35 ITA & SA | RTE, SuperSport, Premier Sports

Edimbourg - Scarlets | 17:15 UK/18:15 ITA & SA | Premier Sports, S4C

Dimanche 26 septembre

Dragons - Ospreys | 14:00 UK/15:00 ITA & SA | Premier Sports

Retrouvez la liste des partenaires de diffusion gratuite et payante par pays ci-dessous.

Royaume-Uni

Diffusion gratuite : BBC Pays de Galles, BBC Irlande du Nord, S4C

Chaîne payante : Premier Sports (tous les matchs en direct)

Irlande

Diffusion gratuite : RTÉ, TG4

Chaîne payante : Premier Sports (tous les matchs en direct)

Le service OTT URC TV sera disponible

Italie

Le partenaire de diffusion gratuite sera annoncé début septembre

Le service OTT URC TV sera disponible

Afrique du Sud

Chaîne payante : Super Sport

