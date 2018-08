Le vérificateur de symptômes d'Infermedica - L'IA sous la supervision des médecins

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/734975/Infermedica_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/734973/Infermedica_Symptomate_App_Infographic.jpg )

Selon les études[1], trois adultes sur quatre utilisent Internet pour chercher des informations sur la santé. Les résultats de recherche sont souvent déroutants. Infermedica estime qu'il existe un meilleur moyen d'obtenir des informations fiables et précises.

Symptomate, l'application phare d'Infermedica, est l'application basée sur l'intelligence artificielle qui aide les utilisateurs à évaluer facilement leurs symptômes. Développée par une équipe de plus de 30 médecins, spécialistes des données et ingénieurs logiciels, Symptomate a lancé les nouvelles applications iOS et Android et a atteint un niveau supérieur.

Lancée en 2012, l'application a déjà été utilisée par trois millions de personnes de 140 pays. Infermedica affirme que l'application alimentée par l'IA fonctionne parfaitement sur tous les dispositifs mobiles et convient à tous les écrans.

Le moteur d'IA qui se profile derrière a été amélioré et comprend désormais une vaste base de données médicales sur 600 maladies et des milliers de symptômes.

« La sortie de la toute nouvelle version de Symptomate est une étape capitale pour notre équipe », déclare Piotr Orzechowski, PDG d'Infermedica. « Dans le cadre de déploiements réussis chez nos clients assureurs et du monde hospitalier, notre application a fait l'objet d'une validation clinique rigoureuse et est devenue la solution phare sur le marché B2B. »

En outre, Symptomate est désormais certifiée comme dispositif médical de classe 1, comme l'exige la directive 93/68/CEE de l'Union européenne. Cela signifie que Symptomate est développée conformément aux directives et aux obligations légales de l'UE.

« Notre modèle commercial consiste à adapter notre technologie aux besoins spécifiques des systèmes de santé et des clients assureurs, et Symptomate est l'application phare que nous vous invitons à essayer », ajoute Piotr Orzechowski.

La mise à jour s'accompagne de nouvelles versions linguistiques et Symptomate se décline désormais en 10 langues, à savoir l'anglais, l'espagnol, le chinois, l'allemand, le français, l'italien, le portugais brésilien, le russe, le polonais et le slovaque.

[1] Pew Research Center's Internet & American Life Project, Health Online 2013 (Projet vital en Amérique et Internet)

Liens :

Infermedica : https://infermedica.com/

Symptomate : https://symptomate.com

Application iOS : https://itunes.apple.com/pl/app/symptomate/id837725433?mt=8

Application Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.symptomate.mobile&hl=en