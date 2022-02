Le vaccin Sputnik Light à composant unique a été autorisé en Inde; 2,5 milliards de gens habitent les pays qui ont approuvé Sputnik Light en tant que vaccin autonome et de booster universel.

Sputnik Light deviendra un élément important du programme de vaccination en Inde et contribuera à la lutte contre les nouveaux variants du coronavirus, y compris le variant Omicron.

Sputnik Light a été approuvé dans plus de 30 pays avec une population totale de plus de 2.5 milliards de personnes.

MOSCOU, 6 février 2022 /PRNewswire/ -- Le fonds russe d'investissement direct (RDIF, fonds souverain de la Fédération de Russie) annonce l'enregistrement par le Drug Controller General of India (DCGI) du vaccin à dose unique contre le coronavirus Spoutnik Light.

Ainsi, Spoutnik Light a été approuvé dans plus de 30 pays avec la population totale de plus de 2.5 milliards de personnes. Un certain nombre de pays, dont l'Argentine, Bahreïn, les Émirats arabes unis, Saint-Marin et les Philippines, ont déjà autorisé Sputnik Light comme booster universel.

Le vaccin Spoutnik Light en tant que rappel augmente considérablement l'activité de neutralisation du virus contre le variant Omicron à des niveaux comparables aux titres que Spoutnik V génère contre le variant d'origine.

Une étude comparative unique réalisée dans le principal institut de recherche dans le domaine des maladies infectieuses italien - l'Institut Spallanzani - par une équipe de 12 scientifiques italiens et 9 scientifiques russes sous la direction de Francesco Vaia, directeur de l'Institut Spallanzani[1], et Alexandre Gintsburg, directeur du Centre national russe d'épidémiologie et de microbiologie N.F. Gamaleya, a montré que Spoutnik V présentait un titre d'anticorps neutralisant le virus dirigé contre le variant Omicron (B.1.1.529) plus de deux fois supérieur par rapport à deux injections du vaccin Pfizer (2,1 fois supérieur en général et 2,6 fois supérieur - trois mois après vaccination).

L'étude a été menée dans des conditions de laboratoire égales à l'Institut Spallanzani sur la base d'échantillons de sérum comparables d'individus vaccinés avec Spoutnik V et Pfizer avec des niveaux similaires d'anticorps IgG et d'activité de neutralisation du virus au variant d'origine enregistré à Wuhan.

Les données obtenues par l'Institut Spallanzani, ainsi que des études antérieures de rappel hétérogène avec Spoutnik Light, montrent que Spoutnik Light est la meilleure solution pour augmenter l'efficacité des autres vaccins et prolonger la durée de protection du rappel. La configuration optimale de la plateforme adénovirale Spoutnik Light protège mieux contre Omicron et les autres mutations.

Le vaccin Spoutnik Light est le premier composant (adénovirus humain recombinant de sérotype 26 (rAd26)) du vaccin Spoutnik V. Le régime à dose unique de Spoutnik Light présente un certain nombre d'avantages clés, notamment un processus de vaccination simple, ainsi que la capacité d'augmenter l'efficacité et la durée d'action d'autres vaccins lorsqu'il est utilisé comme injection de rappel.

L'entreprise partenaire du RDIF, Dr. Reddy's Laboratories, a réalisé des essais cliniques supplémentaires pour Spoutnik Light en Inde dont les données positives ont également étées prises en compte par DCGI lors de la prise de décision sur son enregistrement.

Les études cliniques et les données sur la vaccination de la population dans de nombreux pays ont démontré la sécurité et l'efficacité élevées de Spoutnik Light utilisé comme vaccin autonome ainsi que comme rappel universel.

En particulier, une étude en Argentine évaluant l'utilisation combinée de Spoutnik Light et des vaccins d'AstraZeneca, Sinopharm, Moderna et Cansino a montré que chaque combinaison ("cocktail vaccinal") utilisant Spoutnik Light avait assuré un titre d'anticorps plus élevé le 14ème jour après la deuxième dose par rapport à des schémas de vaccination homogènes par chacun des médicaments (même vaccin pour la première et la deuxième dose).

L'autorisation de Spoutnik Light élargira le portefeuille national de vaccins de l'Inde, qui comprenait également Spoutnik V en avril 2021. L'Inde est le principal centre de fabrication pour la production du vaccin Spoutnik V.

Les vaccins Spoutnik V et Spoutnik Light sont développés sur la base d'une plateforme bien étudiée de vecteurs adénoviraux humains et ne sont pas associés à des événements indésirables aussi graves après la vaccination que la myocardite ou la péricardite. La sécurité et l'efficacité élevées de Spoutnik Light et Spoutnik V ont été confirmées par plus de 30 études et données de vaccination provenant de plus de 60 pays.

Spoutnik V est enregistré dans 71 pays avec une population totale de plus de 4 milliards de personnes. Le RDIF a conclu des accords avec des fabricants pharmaceutiques de premier plan (Serum Institute of India, le plus grand fabricant de vaccins au monde, ainsi qu'avec Gland Pharma, Hetero Biopharma, Panacea Biotec, Stelis Biopharma, Virchow Biotech et Morepen).

Kirill Dmitriev, directeur général du Fonds russe d'investissement direct (RDIF), a déclaré:

« L'autorisation de Spoutnik Light est une étape importante de plus dans la lutte commune réussie de la Russie et de l'Inde contre le coronavirus. Spoutnik Light s'est avéré sûr et efficace à la fois en tant que vaccin autonome et en tant que rappel stimulant une réponse immunitaire plus forte par rapport à la revaccination par le même médicament. Le rappel avec Spoutnik Light est la clé pour l'augmentation de l'efficacité et la durée d'action d'autres vaccins, y compris contre le variant Omicron ».

[1] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2022.01.15.22269335v1

