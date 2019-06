Le Valeda Light Delivery System reçoit le prix d'excellence en conception médicale 2019

LumiThera, Inc. fait figure de chef de file dans l'utilisation de la photobiomodulation pour le traitement des maladies et troubles oculaires aigus et chroniques. La dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA) est la principale cause de cécité chez les adultes de plus de 65 ans. Du concept de produit à la fabrication en passant par le transfert, Product Creation Studio a travaillé avec LumiThera pour concevoir et mettre au point un dispositif médical capable de traiter de manière précise, sûre et efficace les patients atteints de DMLA sèche. Fruit de cette collaboration, le Valeda Light Delivery System est actuellement le seul traitement approuvé utilisant la photobiomodulation pour la dégénérescence maculaire liée à l'âge de type sec dans l'Union européenne.

Les prix MDEA sont le premier concours de design du secteur des technologies médicales destiné à récompenser les grandes avancées dans la conception et l'ingénierie de produits médicaux qui améliorent la qualité des soins fournis et leur accessibilité. Le programme des MDEA met à l'honneur les accomplissements des fabricants de dispositifs médicaux, de leurs fournisseurs et des nombreuses personnes qui travaillent dans l'ombre – ingénieurs, scientifiques, designers et médecins – et à qui l'on doit ces produits de pointe qui sauvent des vies, améliorent la santé des patients et transforment les technologies médicales, innovation après innovation.

« Ce prix récompense les efforts des équipes de LumiThera et de Product Creation Studio qui ont travaillé sans relâche pour fournir un traitement susceptible de changer la vie de ceux qui souffrent de DMLA sèche », a déclaré Clark Tedford, Ph. D., PDG de LumiThera. « Nous sommes ravis de lancer Valeda Light Delivery System sur le marché de l'ophtalmologie et de proposer aux patients atteints de DMLA sèche un traitement pour cette maladie invalidante. »

« La collaboration de Product Creation Studio avec LumiThera est une parfaite illustration de la mission de notre société : mettre à disposition des innovateurs les bons services de conception et de développement au bon moment pour mettre au point des produits performants », a déclaré Scott Thielman, directeur technique de Product Creation Studio. « Valeda Light Delivery System est un produit révolutionnaire qui fait toute la différence pour les patients et leurs familles. Cela a été un honneur d'apporter notre concours à l'équipe de LumiThera en lui fournissant des services complets d'ingénierie et de conception depuis les débuts de la société jusqu'à la production. »

Le jury des MDEA 2019 a sélectionné 44 finalistes exceptionnels dans neuf catégories de produits de technologie médicale. Les produits ont été jugés en fonction de l'innovation liée à la conception et l'ingénierie ; de l'innovation liée à la fonctionnalité et à l'utilisateur ; des avantages pour les patients ; des avantages commerciaux ; et de l'avantage global pour le système de santé. Contrairement aux autres concours de conception qui se limitent au design, le jury des MDEA est composé de médecins, d'infirmiers et de techniciens en activité, ainsi que de designers industriels, d'ingénieurs, de fabricants et d'experts en facteurs humains.

LumiThera, Inc. est une société de dispositifs médicaux au stade commercial axée sur le traitement des personnes atteintes de troubles et maladies oculaires comme la dégénérescence maculaire liée à l'âge, une des principales causes de cécité chez les adultes de plus de 65 ans. La société fait figure de chef de file dans l'utilisation de la photobiomodulation (PBM) pour le traitement des maladies et troubles oculaires aigus et chroniques. La société travaille actuellement au développement de Valeda Light Delivery System pour un usage en cabinet par des ophtalmologistes et d'autres spécialistes de la vue dans le cadre de traitements médicaux.

Un organisme notifié de l'UE a attribué au Valeda Light Delivery System l'autorisation d'utiliser le marquage CE requis pour un usage commercial au sein de l'Union européenne. Valeda ne dispose pas de l'approbation de la Food & Drug Administration (FDA) pour une utilisation aux États-Unis.

Product Creation Studio donne aux sociétés les moyens de surmonter les obstacles liés au développement de nouveaux produits. Avec son approche centrée sur la conception et son expertise en développement de produits grand public, médicaux et industriels, notre équipe multidisciplinaire est un multiplicateur de force qui fournit toutes les compétences nécessaires pour faire d'une vision de produit une réalité. Notre système de qualité certifié ISO 13485:2016, PCS+, est une assurance que des normes de développement de qualité sont appliquées à chaque projet. Du financement initial à la phase finale de développement, nous redoublons les efforts de développement, réduisons le délai de mise sur le marché et créons des expériences utilisateur exceptionnelles pour accroître les perspectives de succès sur le marché. Contactez-nous pour faire de votre vision de produit une réalité.

