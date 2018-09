Le valideur de CMP d'IAB Europe aide les CMP à s'aligner au cadre de transparence et de consentement

COLOGNE, Allemagne, 13 septembre 2018 /PRNewswire/ -- IAB Europe, l'association industrielle pour l'écosystème de la publicité numérique en Europe, annonce le développement du valideur de CMP (plateforme de gestion de consentements), un outil qui valide la conformité d'un code de CMP aux spécifications techniques et aux protocoles détaillés dans le cadre de transparence et de consentement (le « cadre ») d'IAB Europe. Le valideur de CMP, qui a été développé par The Media Trust, prend en charge les CMP enregistrés dans le cadre. L'outil, qui est actuellement en version bêta, sera disponible le 1er octobre prochain.

Les éditeurs et les fournisseurs de technologies utilisent les CMP pour assurer la transparence et collecter, stocker et, le cas échéant, partager les informations de consentements dans l'écosystème publicitaire afin de garantir la conformité au règlement général sur la protection des données (RGPD). Aujourd'hui, plus de 150 CMP sont enregistrées dans le cadre et elles se répartissent en deux catégories : (1) celles fournies pour être utilisées par plusieurs éditeurs et (2) celles créées en interne par les éditeurs. L'incapacité de la CMP à lire et à enregistrer avec précision les choix des consommateurs pourrait non seulement soumettre les éditeurs et leurs fournisseurs de technologies à des pénalités financières, mais également réduire les revenus des éditeurs et les opportunités des acheteurs.

« Le traitement des données à caractère personnel d'un utilisateur conformément au RGPD exige une coopération étroite entre les acteurs de l'écosystème publicitaire, mais la définition de normes de traitement des données et la garantie que les technologies utilisées sont implémentées selon ces normes bénéficieront à toute la chaîne d'approvisionnement de publicité numérique », a déclaré Townsend Feehan, la PDG d'IAB Europe. « Le valideur de CMP illustre notre engagement à soutenir la conformité du secteur au RGPD et, à long terme, il aidera le secteur à accroître la transparence et la responsabilité tout en offrant aux éditeurs et à leurs utilisateurs le contrôle et le choix qu'ils souhaitent. »

« Le valideur de CMP aidera les entreprises, à mesure que les réglementations remodèlent l'industrie dans les années à venir, à rester en conformité avec le cadre de transparence et de consentement d'IAB Europe et offrira davantage de transparence aux utilisateurs », a déclaré Chris Olson, le PDG de The Media Trust. « Le soutien au développement et à l'implémentation du valideur de CMP est conforme à notre mission de corriger Internet en aidant les participants du secteur à mieux gérer les risques présents dans leur environnement numérique. »

Le valideur de CMP utilise la plateforme The Media Trust pour comparer le code de CMP aux exigences des spécifications du cadre disponibles publiquement. Les utilisateurs peuvent tester leur code de CMP et recevoir des informations en temps réel sur les défaillances. Ce faisant, ils sont en mesure de valider que leur CMP offre efficacement les avantages escomptés. L'outil, utilisé à l'échelle de l'industrie, réduira les accrochages de l'adoption de la CMP et donnera aux éditeurs et à leurs partenaires numériques une plus grande confiance dans leur capacité à rester conformes au RGPD.

À propos d'IAB Europe :

IAB Europe est la principale association industrielle européenne pour l'écosystème de la publicité numérique. Sa mission est de promouvoir le développement de ce secteur innovant et d'en assurer la pérennité en définissant l'environnement réglementaire, en démontrant la valeur que la publicité numérique apporte à l'économie européenne, aux consommateurs et au marché et en développant et facilitant l'adoption de pratiques commerciales harmonisées tenant compte de l'évolution des attentes des utilisateurs et permettant à la publicité de marque numérique d'évoluer en Europe.

À propos de The Media Trust :

The Media Trust corrige Internet en créant de meilleurs écosystèmes numériques pour gérer les actifs, connecter les partenaires et permettre la gestion des risques numériques. Établi en 2005, The Media Trust s'appuie sur une présence physique dans 65 pays et 500 villes pour détecter et corriger les violations de la sécurité, de la confidentialité, de la qualité des annonces et des performances sur les sites Web et les applications mobiles. Plus de 600 éditeurs de médias, fournisseurs de technologies publicitaires, agences, détaillants et entreprises, dont 40 des 50 principaux sites Web AdFocus de comScore, font confiance à The Media Trust pour protéger leur environnement numérique, leurs revenus et, surtout, leur marque. Pour en apprendre davantage, cliquer sur www.mediatrust.com

