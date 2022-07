Le Valuable 500 prend de l'ampleur avec la « Génération précieuse » à l'occasion de l'anniversaire de l'ADA

- Aujourd'hui, le groupe Valuable 500 a annoncé que 28 membres répartis sur 4 continents avaient adopté son programme de mentorat pour les personnes handicapées

- Les participants de « Génération précieuse » seront jumelés avec un mentor au niveau C-Suite de leur organisation et exploreront chacun des piliers de transformation de Valuable 500

- Parmi les premiers adoptants figurent Telefonica, AXA et ATOS

WASHINGTON, 27 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui marque le 32e anniversaire de la loi relative aux Américains handicapés (American with Disabilities Act, ADA). Celle-ci a changé le monde tel que nous le connaissons en activant une législation qui a permis aux personnes handicapées d'accéder aux bâtiments, à une éducation équitable et a rendu illégale la discrimination à l'encontre d'une personne qualifiée pour l'emploi.

S'il est important de reconnaître et de célébrer les progrès accomplis en matière d'intégration des personnes handicapées, il reste encore beaucoup de progrès à faire. La façon dont la société perçoit le handicap doit évoluer, en dissipant le mythe selon lequel le handicap est quelque chose à plaindre ou à craindre. En changeant cela et en reconnaissant la façon dont les personnes handicapées enrichissent les communautés, la société sera habilitée à garantir l'inclusion des personnes handicapées.

La « Génération précieuse » sera une occasion unique pour les personnes handicapées de construire l'avenir de la C-Suite des entreprises, en favorisant l'inclusion du handicap par un changement systématique et en révolutionnant les salles de conseil de demain. Bâtir une communauté de talents handicapés qui partagent de manière importante leurs expériences vers le haut pour informer la C-suite d'aujourd'hui sur la manière de rendre les entreprises plus inclusives.

Caroline Casey, fondatrice de Valuable 500, a déclaré :

« Cette initiative prouve qu'il existe un éventail de talents handicapés au sein des entreprises, et qu'ils sont plus que capables d'occuper des postes de pouvoir et de direction. Le Valuable 500 s'efforce de changer radicalement les terribles résultats de la recherche menée par Tortoise Media qui a révélé "qu'aucune société FTSE n'avait un dirigeant de haut niveau ou plus qui s'identifiait comme ayant un handicap". »

La liste complète des premiers adoptants comprend :

José María Álvarez-Pallete, président-directeur général de Telefónica, a commenté :

« Pour Telefónica, contribuer à offrir des opportunités aux personnes handicapées est non seulement un impératif éthique, mais aussi une question de talent et d'affaires. Dans le contexte actuel, aucune Société ne peut se permettre de se passer d'un professionnel de valeur. La diversité nous permet de mieux comprendre les besoins réels des clients, de nous connecter à la société et d'être plus innovants et productifs. Ensemble, nous devons donner aux personnes handicapées les moyens d'humaniser la technologie et de faire tomber les barrières grâce à la numérisation. Merci au Valuable 500 de promouvoir une initiative aussi innovante que la "Génération précieuse". »

