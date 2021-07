Le véhicule de recherche autonome le plus avancé au monde effectue une traversée de l'océan de San Francisco à Hawaï

Utilisant l'énergie renouvelable du vent et du soleil comme principale source d'énergie, le Saildrone Surveyor est le seul véhicule au monde capable de réaliser des opérations de cartographie océanique de longue durée sans équipage. Les précieuses données qu'il recueille permettront de répondre aux problèmes qui affectent notre monde, notamment le changement climatique, les énergies renouvelables en mer, la gestion des ressources naturelles et la sécurité maritime.

Mesurant 22 m et pesant 14 tonnes, le Saildrone Surveyor transporte un ensemble sophistiqué d'instruments acoustiques, normalement transportés par de grands navires de recherche habités. Les capteurs du Surveyor interrogent la colonne d'eau pour observer les écosystèmes sous-marins et cartographier le plancher océanique en haute résolution jusqu'à une profondeur 7 000 m.

Les données multifaisceaux du Saildrone Surveyor ont été calibrées et évaluées par une équipe externe de l'Université du New Hampshire (UNH), qui calibre habituellement les grands navires de recherche gouvernementaux. « Les données fournies par le Surveyor sont de très haute qualité, aussi bonnes que tout ce que nous avons vu depuis un navire », a déclaré Larry Mayer, directeur du centre de cartographie côtière et océanique (Center for Coastal and Ocean Mapping, CCOM) de l'UNH. « En raison de la nature éolienne du véhicule, il est très silencieux, ce qui permet d'effectuer les mesures acoustiques très précises nécessaires pour cartographier à ces profondeurs. »

Les océans couvrent plus de 70 % de la planète, mais plus de 80 % d'entre eux restent non cartographiés et inexplorés. Le manque d'exploration des océans est en grande partie dû au coût élevé de l'accès à nos océans, qui a traditionnellement été effectué par de grands navires. Ces navires peuvent coûter des centaines de millions de dollars à construire et des centaines de milliers de dollars par jour à exploiter. Le Saildrone Surveyor représente un changement de paradigme dans le coût de l'accès aux océans. Il effectue le même travail qu'un navire d'étude, mais un coût et une empreinte carbone moindres.

« Ce voyage inaugural réussi marque une révolution dans notre capacité à comprendre notre planète », a déclaré Richard Jenkins, fondateur et PDG de Saildrone. « Nous avons résolu le problème des opérations maritimes à distance fiables, à longue portée et à grande charge. Il est désormais possible d'effectuer des relevés en mer sans avoir besoin d'un grand navire et d'un équipage, ce qui modifie complètement l'économie d'exploitation pour nos clients. Sur la base de cette réalisation, je suis impatient d'appliquer la technologie Saildrone Surveyor à d'autres marchés normalement réservés aux grands navires, tels que les applications de sécurité intérieure et de défense. Les implications d'une solution à faible émission de carbone pour ces missions maritimes critiques sont importantes. »

Avec ce voyage de démonstration réussi, Saildrone, Inc. de Californie, va maintenant construire une flotte de Surveyors qui seront fabriqués dans des chantiers navals américains. Saildrone a l'intention de cartographier l'ensemble des océans de la planète dans les dix prochaines années.

À propos de Saildrone

Saildrone est une petite entreprise américaine qui conçoit, fabrique et exploite une flotte de véhicules de surface sans équipage (USV) les plus performants, éprouvés et fiables au monde. Principalement alimentés par l'énergie éolienne et solaire, les USV Saildrone ont une empreinte carbone minimale et sont équipés de capteurs avancés et de la technologie d'apprentissage automatique pour fournir des données et des renseignements essentiels depuis n'importe quel océan, à n'importe quel moment de l'année. Les solutions comprennent la connaissance du domaine maritime, les données océaniques et la cartographie des océans. Les opérations de Saildrone et les services de collecte de données sont cryptés et sécurisés.

