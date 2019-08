Le « VHOOP » de Virfit, le premier hula hoop intelligent au monde doté d'une fonction IdO

Hula hoop intelligent, le VHOOP de Virfit permet de suivre en temps réel l'évolution des entraînements en se connectant à l'application VHOOP sur smartphone. Après son lancement officiel en Europe, Virfit prévoit de nouvelles fonctions sur l'application qui permettront aux utilisateurs de saisir leurs mensurations et de les mettre à jour afin de constater leurs progrès. De plus, une fonction communautaire sera ajoutée afin que tous les utilisateurs du VHOOP puissent partager leur expérience et leurs connaissances.