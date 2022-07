Le vice-président brésilien Hamilton Mourão visite l'usine brésilienne de GWM, le L.E.M.O.N. DHT reçoit des éloges

Nelita Michel, maire d'Iracemápolis, a également participé à cette visite. Sur le site, des experts techniques ont présenté aux visiteurs les technologies de pointe de GWM en matière d'intelligence et de nouvelles technologies énergétiques, notamment le L.E.M.O.N. DHT, unique en son genre. Ensuite, l'équipe de GWM Brésil a fait une présentation complète de la planification des investissements et du développement global de GWM au Brésil.

« Nous sommes entrés dans l'ère de l'économie de la connaissance. C'est donc l'avancée technologique qui sera en vogue pour augmenter le PIB d'un pays, et le Brésil doit aller dans cette direction. Cela créera des emplois de qualité et favorisera l'innovation. Aujourd'hui, j'ai vu l'avenir ici », a déclaré Mourão.

Ce jour-là, il a également découvert le prototype HAVAL H6, équipé du groupe motopropulseur L.E.M.O.N. DHT, et a fait des commentaires positifs sur la voiture.

« La voiture est formidable. Mais ce n'est pas seulement une question d'électricité. Le plus important est que la technologie qui y est intégrée est une technologie de pointe. Il y a bien plus que le moteur », a ajouté Mourão.

Avant cette activité, GWM a organisé le premier salon des médias sur L.E.M.O.N. DHT via un streaming en direct. De nombreux médias brésiliens ont montré beaucoup d'enthousiasme et d'attention à cette technologie.

« GWM est l'un des plus grands constructeurs de voitures individuelles de Chine avec les meilleurs véhicules hybrides et électriques au monde », a commenté TAKATA Car Xperience, média professionnel brésilien d'évaluation automobile.

L.E.M.O.N. DHT est un système hybride essence-électrique multi-mode hautement intégré et à haut rendement. La technologie hybride à deux moteurs avec un moteur hybride efficace permet de maintenir un équilibre optimal entre l'efficacité et la performance à des vitesses et dans des scénarios divers.

Le véhicule équipé de cette technologie, comme le modèle HAVAL H6 lancé sur le marché thaïlandais, peut effectuer des commutations intelligentes basées sur des scénarios, ce qui permet d'obtenir non seulement une faible consommation de carburant, mais aussi des performances élevées. Dans des conditions de fonctionnement en milieu urbain, le système peut basculer intelligemment entre le mode EV et le mode série, ce qui pourrait se traduire par un meilleur rendement énergétique. En outre, dans des conditions de travail à grande vitesse, le moteur, le moteur d'entraînement et le générateur travailleront ensemble à pleine charge pour alimenter efficacement le véhicule.

Ces modèles peuvent couvrir une variété de situations de mobilité, qui peuvent permettre aux utilisateurs de bénéficier d'une consommation de carburant plus faible, d'une puissance plus forte et d'une expérience de conduite plus confortable.

Actuellement, le HAVAL H6 équipé du L.E.M.O.N. DHT a déjà enregistré un volume de ventes remarquable sur certains marchés. Selon Ai iT, un média thaïlandais, le volume des ventes de HAVAL H6 HEV s'est classé au premier rang dans la catégorie des SUV compacts NEV pendant six mois consécutifs au premier semestre 2022 sur le marché thaïlandais.

Dans un avenir proche, les modèles équipés de cette technologie devraient séduire davantage de consommateurs mondiaux sur de nombreux marchés, leur offrant une toute nouvelle expérience de conduite apportée par le futuriste L.E.M.O.N. DHT.

