Le vice-président exécutif de Rousselot chez Darling Ingredients, Jos Vervoort, prend sa retraite ; Jeroen Colpaert lui succède

IRVING, Texas, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) le leader mondial de la transformation des déchets alimentaires en produits durables et producteur d'énergie renouvelable, a annoncé aujourd'hui que Jos Vervoort, vice-président exécutif de Rousselot (la marque de collagène de Darling Ingredients), prendra sa retraite le 30 juin 2023, après plus de 16 ans de service. Jeroen Colpaert a été nommé pour lui succéder à compter du 2 janvier 2023.

M. Vervoort occupe le poste de vice-président exécutif de Rousselot depuis 2017. Il a joué un rôle déterminant dans le développement de Rousselot en tant que leader mondial des peptides de collagène. Il a occupé plusieurs fonctions différentes pour Darling Ingredients et son prédécesseur VION Ingredients depuis mars 2006, notamment celle de vice-président pour Rousselot et de directeur général pour Rousselot EMEA.

« Au nom du conseil d'administration, je tiens à remercier Jos pour son dévouement et ses remarquables contributions à notre entreprise au fil des années », a déclaré Randall C. Stuewe, président-directeur général. « Jos a joué un rôle essentiel dans la croissance de notre activité dans le domaine du collagène et dans le positionnement de Darling Ingredients en tant que leader mondial en matière de solutions à base de collagène pour les secteurs de l'alimentation, de la santé et de la nutrition, du bio-médical et des produits pharmaceutiques. »

Sous la direction de Stuewe, Colpaert sera responsable de la marque de collagène Rousselot au sein de Darling Ingredients, qui compte 11 infrastructures spécialisées dans le collagène dans le monde, un centre d'expertise à Gand, en Belgique, et des bureaux commerciaux en France, au Japon et en Malaisie. M. Colpaert sera également chargé de superviser l'intégration de l'activité de Gelnex dès l'approbation des autorités réglementaires.

Actuellement directeur général de Darling Ingredients pour l'équarrissage et les spécialités, en Belgique et pour l'activité mondiale de boyaux de qualité alimentaire, Colpaert a plus de 25 ans d'expérience dans les opérations, la stratégie et le leadership. Il a rejoint Darling Ingredients en 2014 et a supervisé des acquisitions et des intégrations critiques dans le secteur de l'équarrissage et des spécialités de l'entreprise. Avant de travailler chez Darling Ingredients, M. Colpaert a géré plusieurs entreprises chez un prédécesseur de Linde Gas. M. Colpaert est titulaire d'un diplôme d'ingénieur chimiste de l'université de Gand, en Belgique, et d'un master international en administration des affaires de la Vlerick Business School de Gand, en Belgique. Il parle couramment le néerlandais, l'anglais, le français, l'allemand et l'espagnol.

« Jeroen offre une combinaison parfaite en termes d'excellence opérationnelle, de savoir-faire en matière de ventes et de marketing et d'exécution de l'intégration à ce rôle essentiel », a indiqué Stuewe. « Il apporte une expérience considérable qui est tout à fait indiquée pour stimuler la croissance future de notre activité collagène. »

À propos de Darling

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) est la plus grande société cotée en bourse transformant des sous-produits comestibles et des déchets alimentaires en produits durables et un producteur d'énergie renouvelable de premier plan. Reconnue comme un leader en matière de durabilité, la société exploite plus de 270 usines dans 17 pays et réutilise environ 15 % des flux de déchets de l'industrie de la viande dans le monde en produits à valeur ajoutée, tels que l'énergie verte, le diesel renouvelable, le collagène, les engrais, les protéines animales, les repas et les ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur darlingii.com. Suivez-nous sur LinkedIn.

Contacts chez Darling Ingredients

Investisseurs : Suann Guthrie

Vice-présidente, Relations avec les investisseurs, Développement durable et Communications

(469) 214-8202 ; [email protected] Médias : Jillian Fleming

Directeur, Communications internationales

(972) 541-7115 ; [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.