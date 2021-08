Le Vision Impact Institute acclame la résolution des Nations Unies concernant la vue

La résolution souligne l'impact d'une bonne vue sur la réalisation des objectifs de développement durable

DALLAS, 2 août 2021 /PRNewswire/ -- Le Vision Impact Institute applaudit l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de la résolution intitulée Vision pour toutes et tous : accélérer l'action menée pour atteindre les objectifs de développement durable . Cette résolution, qui constitue un grand pas en avant pour la correction de la vue, engage la communauté internationale à améliorer la vue de 1,1 milliard de personnes vivant avec une perte de vision évitable d'ici 2030.

Ce sujet tombe à point nommé alors que les sociétés font face aux retombées de la pandémie de COVID-19 en termes de :

Éducation des enfants – Le lien entre la vue et l'apprentissage est crucial, puisque 80 % de l'apprentissage est visuel. Pourtant, avec l'augmentation de l'apprentissage numérique, les enfants subissent des modifications de leur vue, comme la myopie et la fatigue oculaire, en raison de l'augmentation du temps passé devant un écran et de la diminution du temps passé à l'extérieur.

– Le est crucial, puisque de l'apprentissage est visuel. Pourtant, avec l'augmentation de l'apprentissage numérique, les enfants subissent des modifications de leur vue, comme la myopie et la fatigue oculaire, en raison de l'augmentation du temps passé devant un écran et de la diminution du temps passé à l'extérieur. Sécurité routière – Étant donné que jusqu'à 90 % des informations nécessaires à la sécurité sur la route passent par les yeux, une bonne vue est un facteur essentiel pour une mobilité plus sûre. Cela devient plus important à mesure que les employés retournent travailler au bureau et en entreprise.

– Étant donné que jusqu'à 90 % des informations nécessaires à passent par les yeux, une bonne vue est un facteur essentiel pour une mobilité plus sûre. Cela devient plus important à mesure que les employés retournent travailler au bureau et en entreprise. Équité entre les sexes – Les recherches indiquent que 55 % des personnes souffrant d'une perte de vue sont des femmes et des jeunes filles. Les femmes peuvent également être confrontées à des stigmates lorsqu'il s'agit de porter des lunettes. Ce fardeau, auquel s'ajoute celui que la pandémie de COVID-19 a fait peser de manière disproportionnée sur les femmes, souligne la nécesité de leur prodiguer de bons soins de la vue.

« Cette résolution est une étape indispensable pour garantir qu'une bonne vue soit accessible à tous », a déclaré Kristan Gross , Directeur exécutif mondial du Vision Impact Institute. « En tant que défenseurs de la vue, nous avons travaillons pendant des années en partenariat avec d'autres pour faire en sorte que la vue soit au cœur de la conversation sur le développement international. Cette décision unanime témoigne du pouvoir des partenariats et des coalitions qui croient qu'une bonne vue est essentielle pour libérer le potentiel humain. »

