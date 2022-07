LE VISION IMPACT INSTITUTE REJOINT ONESIGHT ESSILORLUXOTTICA FOUNDATION

« Notre objectif d'éliminer la mauvaise vision en une génération nécessitera un effort collectif, a déclaré Anurag Hans , chef de mission d'EssilorLuxottica et directeur de OneSight EssilorLuxottica Foundation. Au fil des ans, le Vision Impact Institute a prouvé que la défense des droits étayée par des preuves et les partenariats stratégiques sont essentiels pour défendre la bonne vision et outiller les dirigeants afin qu'ils s'assurent que leurs populations voient bien. Nous nous réjouissons des importants progrès que nous réaliserons ensemble pour atteindre l'objectif qui nous attend : une bonne vision pour tous. »

La base de données de recherche actuelle du Vision Impact Institute, qui comprend plus de 700 travaux de recherches et rapports d'études, des ressources et du contenu restera accessible à l'adresse https://onesight.essilorluxottica.com/our-work .

À propos de OneSight EssilorLuxottica Foundation

OneSight EssilorLuxottica Foundation (anciennement Essilor Social Impact) est une organisation caritative enregistrée en France (fonds de dotation) reflétant l'engagement et les valeurs d'EssilorLuxottica pour éliminer les défauts visuels non corrigés en une génération. La fondation a été rebaptisée en 2022 pour rassembler les actions et investissements philanthropiques et de défense des droits d'EssilorLuxottica, notamment : Vision for Life, les Essilor Vision Foundations en Amérique du Nord, en Inde, en Asie du Sud-Est et en Chine, Fondazione Salmoiraghi & Viganò en Italie, ainsi que les partenaires mondiaux de longue date de l'entreprise, OneSight et le Vision Impact Institute. Son siège social est situé au 147 rue de Paris, 94220 Charenton-Le-Pont, France. https://onesight.essilorluxottica.com/

Contact :

Andrea Kirsten-Coleman

Responsable de la communication mondiale

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/832635/Vision_Impact_Institute_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1856723/OSEL_Foundation_Logo.jpg

SOURCE Vision Impact Institute