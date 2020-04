Le vlogueur britannique Stuart publie une vidéo virale tournée dans l'usine Sinopec de Yanshan qui attire des millions de vues en quelques heures

« Une chaîne de production a été construite en 12 jours et elle tourne à plein régime. C'est incroyable », a commenté Stuart. Dans la vidéo, Stuart a commencé sa visite d'une journée par la fabrication des tissus - effectuée en versant des grains de polypropylène dans la machine pour qu'ils soient fondus et extrudés en une feuille de tissu non-tissé, soufflé à l'état fondu (technique du « meltblown »). La chaîne de production automatique facilite le travail manuel en donnant un taux de rendement élevé. Stuart a suivi les instructions de Xingqi Wang, le directeur de la fabrication de Plasthetics de l'usine Sinopec de Yanshan. Il a aidé à rouler le tissu sur du carton et à l'emballer dans des lots préparés en vue de la fabrication des masques.

À ce jour, quatre chaînes de production de tissu non tissé soufflé à l'état fondu ont donné lieu à une fabrication en série dans l'usine Sinopec de Yanshan. Ayant une capacité de production journalière de 12 tonnes, l'usine Sinopec de Yanshan peut fournir les matières premières essentielles pour fabriquer 12 millions de masques médicaux par jour. 245,39 tonnes de tissu non tissé soufflé à l'état fondu ont été produites. 17,97 tonnes sont constituées de tissu non-tissé soufflé à l'état fondu spécial, réservé aux masques KN95, ce qui allège la demande du marché pour les matières premières servant aux masques médicaux et apporte un soutien important à la lutte contre l'épidémie de COVID-19.

À propos de Sinopec Corp.

Sinopec Corp. est l'une des plus grandes sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques en Chine. Ses principales activités comprennent l'exploration, la production, le transport et la vente de pétrole et de gaz naturel, de produits pétrochimiques et carbochimiques, de fibres synthétiques, d'engrais et d'autres produits chimiques, ainsi que d'autres marchandises et technologies

Par ailleurs, Sinopec est engagée dans la recherche, le développement et l'application de technologies énergétiques. S'étant donné pour mission de « nourrir la beauté de la vie » (fueling beautiful life), Sinopec met en œuvre des stratégies axées sur la valeur, le développement guidé par l'innovation, l'affectation intégrée des ressources, la collaboration ouverte et la croissance verte et à faibles émissions de carbone pour construire une entreprise énergétique et chimique de premier plan mondial.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=OioiItQq0Kk

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

