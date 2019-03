Le volcan Flor de Caña surprend les voyageurs à l'aéroport de Madrid

Après New York, Atlanta, Miami et Mexico, cette présentation ravira des millions de voyageurs transitant par le terminal T4 de l'aéroport de Madrid durant les mois de février et de mars 2019. Les voyageurs pourront découvrir toute la saveur des rhums Flor de Caña mûris naturellement et enrichis par le volcan, et en savoir plus sur les récompenses de la marque, laquelle a, en 2017, notamment remporté le prix Best Rum Producer of the Year décerné à l'occasion de l'International Wine and Spirit Competition de Londres et est l'un des premiers spiritueux au monde à être certifié « commerce équitable » et provenant de sources durables.