Le vote du public a permis de sélectionner le gagnant d'un prix de 2 000 € dans le cadre du concours international « DESIGN TO NURTURE THE PLANET » de Be Open, destiné à soutenir les ODD

LONDRES, 4 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le dernier concours de BE OPEN, intitulé « Design to Nurture the Planet » (ou « Créer pour prendre soin de la planète »), avait pour but d'amener le talent et la créativité de la communauté mondiale à se concentrer sur le deuxième ODD : l'objectif Faim « Zéro ». Sous l'égide de cet objectif Faim « Zéro », cet ODD ne vise pas seulement à éliminer la faim, mais aussi à assurer la sécurité alimentaire et une meilleure nutrition et à promouvoir l'agriculture durable. Le concours a appelé à penser des solutions innovantes qui peuvent contribuer à la façon dont nous transformons nos systèmes alimentaires pour mettre fin à l'insécurité alimentaire et créer de meilleures conditions pour un monde équitable et écologiquement prospère.

L'objectif du concours est de reconnaître et de promouvoir les meilleurs projets de conception développés par la jeune génération créative qui sont capables de s'attaquer aux tâches fixées par le programme des ODD des Nations Unies : produire de nouvelles idées avec le potentiel d'un véritable impact.

En plus des premier, deuxième et troisième prix de 5 000, 3 000 et 2 000 euros respectivement, attribués plus tôt cette année par le jury d'experts, le concours a offert deux prix supplémentaires : le Prix du vote du public et le Prix du choix du fondateur.

Le vote du public s'est déroulé en ligne sur le site du concours et a permis de sélectionner le lauréat du Prix du vote du public de 2 000 € parmi les 50 candidats présélectionnés ayant obtenu les meilleures notes du jury. Nous félicitons ainsi Karl Balevsky de Sofia, Bulgarie, qui a soumis son projet DropCrop, recevant plus de 5 600 votes.

Afin d'accumuler de l'eau à des fins agricoles dans les zones arides, le système DropCrop utilise la différence de température entre la nuit et le jour, qui est généralement assez importante. La condensation au sein d'un foyer, provoquée par nos activités quotidiennes, peut suffire à soutenir la culture de légumes verts dans une serre efficace. Le système permet de recueillir les gouttes de condensation sur les surfaces naturelles et de les canaliser par des tuyaux dans la serre, fournissant ainsi un arrosage supplémentaire.

BE OPEN et les partenaires du concours sont profondément reconnaissants à tous les participants et votants, qui ont consacré leur temps et leur créativité à ce concours, rendant plus visible la question de l'insécurité alimentaire ainsi que les solutions possibles axées sur la conception.

Il s'agit de la troisième année de la participation de BE OPEN à des programmes de concours qui recueillent des idées et des projets pour faire progresser les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. Les programmes précédents étaient axés sur l'ODD 11 : Villes et communautés durables, et l'ODD 12 : Consommation et production durables.

