Le vote en ligne pour la deuxième année du prestigieux JCS International « Young Creatives Award » s'ouvre aujourd'hui

Des vidéos d'une minute sur le thème « Stand Up For Peace! » proviennent de 38 pays

Vous pouvez d'ores et déjà rencontrer la prochaine génération de talents cinématographiques

NEW YORK, 14 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, l'International Academy of Television Arts & Sciences et JCS International ont annoncé que les propositions pour le concours JCS International Young Creatives Award 2018 pouvaient être vues en ligne et faire l'objet d'un vote par le public. L'initiative, lancée l'année dernière, vise à découvrir, récompenser et promouvoir de jeunes talents du monde entier tout en instaurant un dialogue mondial autour de la paix.

Ce concours est ouvert aux participants mondiaux âgés de 18 à 29 ans. Les vidéos proposées autour du thème Stand Up for Peace! (Défendez la paix !) proviennent de 38 pays. Le vote en ligne, qui aura lieu du 12 au 19 septembre sur le site Internet de l'International Academy (https://www.iemmys.tv/youngcreatives.aspx), déterminera les finalistes du concours.

Un jury rassemblant des jurés de haut niveau sélectionnera trois lauréats à la fin septembre.

« Nous sommes fiers de sensibiliser à la paix et de saluer le travail étonnant de jeunes créatifs du monde entier », explique Michal Grayevsky, président de JCS International. « Nous encourageons chacun à aller regarder les vidéos et à voter. »

Les trois lauréats seront annoncés le 3 octobre 2018 et se rendront à New York par avion pour recevoir leur prix lors de l'International Emmy World Television Festival le 17 novembre 2018. Ils assisteront également au gala des International Emmy Awards le 19 novembre.

Pour plus d'informations et regarder les films récompensés en 2017, rendez-vous sur https://www.iemmys.tv/youngcreatives.aspx.

À propos de JCS International

JCS International, une entreprise Ronald S. Lauder, est une société mondiale de médias qui a son siège à New York. Fondée en 1979, JCS a été la première à proposer un concept de « guichet unique », en proposant des capacités de production à vocation générale, de la conception à l'exécution, le tout sous un seul et même toit. Pendant des décennies, JCSI a rassemblé des médias du monde entier et les a aidés à accomplir leur mission. Aujourd'hui, JCSI crée une nouvelle plateforme média unique pour les jeunes entreprises, les jeunes entrepreneurs et les jeunes talents créatifs, aidant leurs partenaires à réaliser leur potentiel et leur échelle.