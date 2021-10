Le vote pour les tout nouveaux prix du LA Auto Show pour les véhicules à émissions zéro est ouvert

Les consommateurs sont invités à choisir les meilleurs véhicules à émissions zéro

LOS ANGELES, 12 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le Los Angeles Auto Show® (LA Auto Show®), l'événement automobile et de mode de vie en présentiel de premier plan, a annoncé aujourd'hui que le vote du public pour ses prix inauguraux pour les véhicules à émission zéro - THE ZEVAS™ - est maintenant ouvert. Le programme de prix signature met en lumière plus de 90 des derniers véhicules à émission zéro (ZEV) disponibles à la vente ou en pré-commande qui répondent aux normes de la Californie.

Les passionnés, les influenceurs et les acheteurs de Los Angeles et d'ailleurs sont invités à voter pour leurs véhicules à émission zéro préférés dans neuf catégories : compact, coupé, crossover (plus ou moins de 50 000 dollars), hatchback/van/wagon, berline (plus ou moins de 60 000 dollars), SUV et camion. Le vote sera ouvert du mardi 12 octobre au mercredi 20 octobre. Pour voter, rendez-vous sur https://www.laautoshow.com/thezevas.

« En plus d'être une tradition familiale annuelle, notre salon est l'endroit où les consommateurs viennent découvrir et choisir leur prochain véhicule », a déclaré Lisa Kaz, PDG et propriétaire du LA Auto Show. « Seul programme de prix de ce type, THE ZEVAS offre aux participants influents et aux fans du LA Auto Show une chance de choisir les véhicules qui les enthousiasment le plus. En novembre prochain, nous avons hâte d'annoncer quels modèles à émission zéro fascinent le plus notre public. »

THE ZEVAS sont nées de l'intérêt croissant des consommateurs pour l'électrification. Au début de l'année, le LA Auto Show a sondé ses visiteurs et une majorité écrasante d'entre eux a exprimé le désir de découvrir et d'expérimenter en personne les véhicules à émission zéro. Alors que la Californie et les États-Unis s'orientent vers un avenir sans émissions, le premier programme de prix de ce type dans le cadre d'un salon de l'automobile mesure le sentiment des consommateurs sur le marché le plus important du pays en matière d'achat de voitures et de véhicules électriques (selon JD Power 2021). THE ZEVAS donne la parole aux acheteurs sur les meilleurs modèles dans chaque catégorie de produits.

Un grand nombre des meilleurs véhicules à émission zéro du monde seront exposés au très attendu LA Auto Show en novembre prochain. Les votants peuvent voter une fois par catégorie. Les finalistes du prix THE ZEVAS seront révélés début novembre et les gagnants seront annoncés le 16 novembre. Les nominés, les finalistes et les gagnants seront invités à un événement exclusif célébrant THE ZEVAS le 17 novembre lors des journées des médias et de l'industrie du LA Auto Show, AutoMobility LA.

Pour voter et en savoir plus sur THE ZEVAS, rendez-vous sur https://www.laautoshow.com/thezevas.

Le LA Auto Show ouvre ses portes au public du 19 au 28 novembre au Los Angeles Convention Center. Les billets sont désormais en vente et peuvent être achetés sur laautoshow.com/tickets.

Pour de plus amples informations sur AutoMobility LA et le LA Auto Show, y compris les références des médias et de l'industrie, veuillez visiter : www.AutoMobilityLA.com et www.LAAutoShow.com.

AutoMobility LA et LA Auto Show seront organisés conformément à tous les protocoles de sécurité requis par le département de la santé publique du comté de Los Angeles.

À propos du Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®)

Fondé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon automobile nord-américain de la saison et est largement reconnu comme l'un des salons les plus influents au monde. Reflétant son emplacement, le salon rend hommage à l'histoire d'amour que les habitants de Los Angeles entretiennent avec leurs voitures et offre une plateforme mondiale pour la technologie et l'innovation de l'industrie, synonymes de la Californie. Le salon se déroule sur 10 jours complets pendant la période de Thanksgiving et représente une destination incontournable pour de nombreux influenceurs du secteur, des passionnés de voitures et des familles souhaitant profiter d'une journée pendant les vacances. Organisé chaque année au Los Angeles Convention Center, le LA Auto Show apporte plusieurs centaines de millions de dollars à l'économie locale, stimule le marché de l'emploi local et constitue le premier générateur de revenus du LA Convention Center. En 2021, les journées des médias et de l'industrie, AutoMobility LA, auront lieu les 17 et 18 novembre et comprendront une série d'annonces et de révélations révolutionnaires sur l'industrie. Les portes seront ouvertes au public du 19 au 28 novembre. Le LA Auto Show est soutenu par la Greater LA New Car Dealer Association et est détenu et géré par ANSA Productions. Pour recevoir les dernières nouvelles et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram, et inscrivez-vous aux alertes sur http://www.laautoshow.com/.

À propos de THE ZEVAS

THE ZEVAS™ sont les prix officiels des véhicules électriques du LA Auto Show - la vitrine prééminente de la nation pour les nouveaux véhicules à émission zéro (ZEV). Lancé en 2021, le programme de récompenses honore les ZEV disponibles à l'achat ou en précommande dans une variété de catégories. Les lauréats de THE ZEVAS seront annoncés avant l'AutoMobility LA 2021 - les journées de la presse et du commerce du LA Auto Show le 16 novembre. Pour plus d'informations sur THE ZEVAS, visitez le site https://www.laautoshow.com/thezevas.

