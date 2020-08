Le Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) annonce un accord de sortie de la principale plateforme moldave de fabrication d'emballages en verre au profit du groupe suisse Vetropack

CHISINAU, Moldavie, 4 août 2020 /PRNewswire/ -- Le fonds Western NIS Enterprise Fund a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour vendre, en même temps que d'autres actionnaires, les parts qu'il détient dans les sociétés Glass Container Company et Glass Container Prim (« Glass Container Companies », « GCC ») basées en Moldavie à Vetropack Austria Holding AG, une filiale de Vetropack Holding SA (SWX : VET). La société suisse Vetropack, dont le chiffre d'affaires annuel s'est monté à 714,9 millions de CHF en 2019, est l'un des acteurs majeurs du secteur des emballages en verre d'Europe et dispose de filiales en Suisse, en Autriche, en République Tchèque, en Slovaquie, en Croatie, en Ukraine et en Italie.

La transaction a été menée par Horizon Capital, une société régionale d'investissement privé de premier plan gérant plus de 850 millions d'USD, et notamment le portefeuille d'investissements du WNISEF, un véhicule de placement créé par le gouvernement des États-Unis par le biais de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et destiné à soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises de Moldavie et d'Ukraine. Cette transaction est soumise aux autorisations réglementaires usuelles.

Les sociétés Glass Container Companies forment aujourd'hui la plus grande plateforme de fabrication d'emballages en verre de Moldavie et occupent une position dominante sur le marché dans plusieurs catégories de produits alimentaires et de boissons en Moldavie, en Roumanie ainsi que dans la région plus large de l'Europe centrale et orientale. Elles sont en outre les fournisseurs privilégiés d'un certain nombre de producteurs européens de vin, de bière, de boissons alcoolisées, d'eau en bouteille et de produits alimentaires emballés. La croissance ambitieuse et l'extension de la production des GCC ont bénéficié du soutien de la BERD, de la BEI via le groupe Mobiasbanca OTP, de la BSTDB, de la Moldova Agroindbank, de l'IFC et de VR Capital.

« Cette acquisition nous permet de poursuivre notre expansion dans une région qui nous est très familière – une région au sein de laquelle nous bénéficions de près de trente ans d'expérience dans le domaine de la fabrication du verre », a déclaré Johann Reiter, PDG du groupe Vetropack. « Du fait de l'expérience sans égale de Vetropack dans la région d'Europe centrale et orientale, il est tout naturel que nous nous tournions vers les verreries existantes de Moldavie pour les développer. La stratégie de Vetropack a toujours consisté à intégrer ses acquisitions au sein du groupe Vetropack tout en préservant leurs caractéristiques et identité locales. »

« Au-delà des rendements financiers, la mission du WNISEF est de promouvoir le développement durable du secteur privé et des communautés locales de Moldavie. Nous sommes donc ravis que les GCC soient rachetées par Vetropack, un investisseur stratégique et l'un des noms les plus respectés dans l'industrie mondiale de la verrerie. L'investissement réalisé par Vetropack reflète la solidité de la stratégie des GCC et leurs impressionnantes performances, ainsi que la robustesse de leur direction, qui continuera à faire perdurer la tradition de la verrerie moldave sous la houlette des nouveaux propriétaires », a ajouté Jaroslawa Z. Johnson, président et PDG du WNISEF.

