Le whiskey irlandais Tullamore D.E.W. triomphe lors du Concours international des vins et spiritueux

Prix très convoité, le Worldwide Whiskey Trophy n'avait pas été remporté par un whiskey irlandais depuis 2009.

L'IWSC annuel, qui vit sa 49[e] édition, a été fondé par le chimiste du vin Anton Massel qui a eu l'idée, en 1969, de créer un concours de vins et spiritueux qui s'appuie non seulement sur un jugement organoleptique, mais où toutes les candidatures doivent également être soumises à une analyse chimique.

John Quinn, ambassadeur de la marque mondiale Tullamore D.E.W., déclare : « C'est merveilleux de voir ce prix prestigieux décerné à un whiskey irlandais et nous sommes plus que ravis que notre propre Tullamore DEW single malt de 18 ans d'âge ait été choisi. La finition à quatre fûts (bourbon, xérès oloroso, porto et madère) lui apporte une douce complexité avec de belles notes de pomme cuite au four et de fruits secs ».

La gamme Tullamore D.E.W. single malt a déjà reçu un nombre impressionnant de prix. Tullamore D.E.W. single malt 18 ans d'âge a reçu un « Master » au concours Global Irish Whiskey Masters 2016. Tullamore D.E.W. single malt 14 ans d'âge a remporté des médailles d'or aux Global Irish Whiskey Masters 2016 et aux International Spirits Challenge Awards 2016.

À propos de Tullamore D.E.W.

Tullamore D.E.W. est la deuxième plus grande marque de whiskey irlandais au monde et elle commercialise plus d'un million de caisses de 9 litres par an. Reconnu dans le monde entier pour sa saveur douce, le whiskey irlandais Tullamore D.E.W. est obtenu par une triple distillation et un mélange des trois types de whiskey irlandais - grain, malt et alambic à repasse. La douceur subtile du whiskey de grain, les épices délicates de l'alambic et le fruité du malt créent une saveur unique qui distingue le Tullamore D.E.W. de tous les autres whiskeys irlandais. La gamme primée de Tullamore D.E.W. comprend Tullamore D.E.W. Original, Tullamore D.E.W. Réserve spéciale de 12 ans d'âge, la trilogie Tullamore D.E.W. 15 ans d'âge, Tullamore D.E.W. single malt 14 ans d'âge, Tullamore D.E.W. single malt 18 ans d'âge, Tullamore D.E.W. finition en fût de cidre, Tullamore D.E.W. Phoenix et Tullamore D.E.W. finition en fût de rhum « Extra Old ».

Tullamore D.E.W. fait partie de la famille William Grant & Sons depuis 2010.

