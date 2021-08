Le whisky écossais single malt Bowmore® présente la collection « Designed by Aston Martin »

Dans le cadre d'une collection publiée chaque année, les experts en design d'Aston Martin ont mis en valeur le caractère distinctif des single malts Bowmore 10, 15 et 18 ans d'âge existants, et ont rendu hommage aux voitures emblématiques de l'histoire de la prestigieuse marque.

Le Bowmore 10 ans d'âge est associé à la LM10, la voiture d'usine d'Aston Martin, qui a couru pour la première fois au Mans en 1932. Exprimant clairement un style audacieux et confiant, ces deux créations incarnent des prouesses techniques exceptionnelles, tandis que le whisky fusionne audacieusement les épices avec les arômes de fumée caractéristiques.

Inspiré par l'emblématique Aston Martin Atom, le Bowmore 15 ans d'âge magnifiquement raffiné capture un moment définitif dans le temps et rend hommage au flair créatif et à la passion des artisans. Le whisky élaboré à partir de fûts de bourbon et de hogsheads de premier remplissage exquis révèle un caractère rafraîchissant et élégant.

Performance et attention exceptionnelle aux détails, voilà ce qui unit l'Aston Martin DB Mk III et Bowmore 18 ans d'âge. Ce single malt très performant est rare et digne du temps passé dans les meilleurs fûts Oloroso et Pedro Ximénez.

Manuel Gonzalez, directeur de la marque pour Global Travel Retail, a déclaré : « Notre partenariat avec Aston Martin est un nouvel exemple de la manière dont nous investissons dans la premiumisation de notre portefeuille GTR en combinant des innovations passionnantes et des éditions limitées spéciales. La collection Designed by Aston Martin continue de souligner l'ambition que nous avons pour la marque Bowmore et fournit à nos clients de nouveaux concepts avec un fort attrait pour les consommateurs, ainsi que des opportunités de croissance vitales. »

La première gamme de la série Designed By Aston Martin exclusive à Global Travel Retail, sera en vente à partir d'août 2021. Le Bowmore 10 ans d'âge est disponible pour 59 $ prix de vente conseillé, le Bowmore 15 ans d'âge est disponible pour 80 $ prix de vente conseillé et le Bowmore 18 ans d'âge est disponible pour 121 $ prix de vente conseillé.

La bouteille et le design de l'emballage en édition limitée seront disponibles en Duty Free dans le monde entier, avec des activations dans les principaux aéroports, notamment Londres Heathrow, Francfort, Hainan, Istanbul et Taiwan.

Pour plus d'informations sur Bowmore Aston Martin, visitez le site astonmartin-travel-bowmore.com

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1583535/Bowmore.jpg

SOURCE Beam Suntory Inc.