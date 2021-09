Le Whiz Gambit désormais disponible en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique

Le Whiz de SoftBank Robotics est le robot collaboratif (« co-bot ») le plus vendu au monde, répondant aux exigences croissantes de nettoyage de la pandémie. Le Whiz est un aspirateur autonome, simple à utiliser et fiable, conçu pour travailler aux côtés des équipes de nettoyage commerciales, en prenant en charge l'aspiration répétitive et intensive de grandes surfaces de sol. Les travailleurs sont ainsi libérés pour se concentrer sur des tâches à haute valeur ajoutée qui font une réelle différence dans la prestation de services et la satisfaction des clients.

Gambit, un système de pulvérisation de biodécontamination mis au point par Avalon SteriTech, a été conçu spécifiquement pour être boulonné à Whiz et tirer parti du fonctionnement autonome de Whiz pour désinfecter les espaces commerciaux. Un indice de confiance des consommateurs en Asie [1] a révélé que les employés et les consommateurs sont très préoccupés par leur bien-être et par la protection de leur personne et de leur famille contre les bactéries invisibles et les germes cachés. Ainsi, l'introduction de Gambit permet d'obtenir des performances de désinfection constantes et solides qui contribuent à apaiser les inquiétudes du grand public, des invités et des employés en complétant les protocoles de nettoyage et de désinfection dans les espaces commerciaux.

Cette combinaison de technologies offre une solution de nettoyage sans précédent, complète et innovante. Certifié par SGS (une société leader dans le domaine des tests, de l'inspection et de la certification), Whiz Gambit permet de maximiser l'efficacité du nettoyage et de la désinfection, grâce à la technologie de désinfection et d'aspiration 2 en 1.

Le Whiz et le Gambit sont disponibles auprès des principaux distributeurs en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Stefano Bensi, directeur général de SoftBank EMEA, a déclaré : « Nous constatons une réelle augmentation de la demande de Whiz parmi les fournisseurs de services de gestion des bâtiments et les entreprises de nettoyage dans toute la région, alors que les gens retournent dans leurs espaces de travail. Les clients sont confrontés à une pression énorme pour améliorer les performances de nettoyage, le confort et la cohérence et Whiz a un rôle important à jouer dans ce domaine. Pour les clients qui souhaitent aller encore plus loin dans cette démarche d'hygiène, il existe désormais une solution de « co-robot » pour la pulvérisation de décontaminants. »

Lewis Ho, directeur général d'Avalon SteriTech, a déclaré : « Alors que les risques que pose la COVID-19 continuent d'évoluer, le retour dans l'espace commercial peut être protégé par des pratiques de nettoyage et de désinfection solides et scientifiques. Après le lancement réussi de Whiz Gambit en Asie-Pacifique, nous sommes fiers d'étendre notre présence sur les marchés internationaux aux côtés de SoftBank Robotics, qui partage notre mission de préserver la santé des personnes grâce à un nettoyage intelligent et à la bio-décontamination. En prévenant la propagation des virus, Whiz Gambit aidera les entreprises à prospérer face aux défis actuels, en préparant le terrain pour des retours réussis. »

[1] L'enquête a été réalisée par Avalon par l'intermédiaire d'Ipsos auprès de 2 100 personnes interrogées à Hong Kong et à Singapour.

À propos de SoftBank Robotics EMEA

SoftBank Robotics EMEA fournit des solutions innovantes d'automatisation et de « co-robot » à une gamme d'industries en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Nos co-bots (robots collaboratifs) sont conçus pour aider et responsabiliser les personnes dans leur travail, en éliminant la pression des tâches répétitives et chronophages et en permettant au personnel de se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée, ce qui fait une réelle différence pour les clients.

Dans les secteurs de la gestion des installations et du nettoyage commercial, nos produits de nettoyage automatisés permettent aux entrepreneurs d'adopter une approche plus intelligente et plus durable de la prestation de services, grâce à de nouvelles technologies et à des modèles commerciaux agiles. Nos produits sont conçus pour libérer les équipes de nettoyage et leur permettre de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, tout en améliorant les performances et la cohérence dans des domaines spécifiques de la prestation de services.

SoftBank Robotics EMEA fait partie du groupe SoftBank Robotics, leader mondial des solutions robotiques. SoftBank Robotics explore et commercialise en permanence des solutions robotiques qui contribuent à rendre la vie des gens plus facile, plus sûre, plus connectée et plus extraordinaire.

À propos d'Avalon SteriTech

Avalon SteriTech s'efforce de fournir une infrastructure technologique de nettoyage, de désinfection et de stérilisation de nouvelle génération pour les espaces publics. Dirigée par une équipe diversifiée de scientifiques, de médecins, de conseillers académiques et de professionnels des affaires de classe mondiale, Avalon SteriTech est en mesure d'utiliser ses connaissances et sa vision du marché pour fournir des solutions personnalisées qui répondent à des besoins de santé publique non satisfaits. Faisant partie du groupe Avalon, un groupe biomédical d'origine hongkongaise fondé en 2013, Avalon SteriTech aspire à devenir un leader mondial dans le domaine des infrastructures et de la protection de la santé publique.

