Le Wireless Innovation Forum publie la spécification V1.1 relative à l'installation de service de temps avec des modèles spécifiques à la plateforme

WASHINGTON, 31 mars 2022 /PRNewswire/ -- Le Wireless Innovation Forum (WInnForum) annonce l'approbation d'une nouvelle spécification V1.1 relative à l'installation de service de temps (WINNF-TS-3004) qui comprend à la fois un modèle indépendant de la plateforme (PIM) et des modèles spécifiques à la plateforme (PSM) pour les plateformes FPGA, SCA et C++. L'ensemble complet de documents approuvés, créé par les groupes de travail du Comité des systèmes définis par logiciel (SDS) du Forum, comprend les règles de cartographie des installations mises à jour (WINNF-TR-2008) et une suite d'installations d'émetteurs-récepteurs mise à jour (WINNF-TS-0008).

L'installation de service de temps est une interface de programmation d'application (API) soutenue au niveau international qui harmonise les vues entre les utilisateurs de l'ancienne API du service de synchronisation du Joint Tactical Networking Center (JTNC), améliorant la couverture et la qualité des spécifications précédentes et étendant la couverture fonctionnelle. Elle permet aux plateformes radio de fournir aux applications une connaissance du temps et soutient la portabilité de ces applications et d'une multitude de plateformes radio grâce à une spécification générique de la capacité de service de temps avec l'API associée et leurs attributs.

« Ces versions marquent une étape importante dans la capacité du WInnForum à définir des normes SDR de pointe et à valeur ajoutée, favorisant la portabilité des applications radio et l'hospitalité des plateformes radio », a déclaré Eric Nicollet (Thales), coprésident du comité SDS et chef de projet. « Nos normes d'installation portent sur deux actifs radio essentiels, l'émetteur-récepteur et le service de temps, avec une couverture exhaustive C++, SCA et FPGA, et sont basées sur un paradigme solide, documenté dans nos principes d'installation et nos recommandations de règles de cartographie PSM. »

Ces documents font partie de la série croissante de spécifications développées par le WInnForum pour la promotion et l'harmonisation internationales des normes Software Defined Radio (SDR). Ils peuvent être téléchargés à l'adresse https://sds.wirelessinnovation.org/specifications-and-recommendations .

Soutenu par le sponsor platine Thales , le WInnForum compte plusieurs groupes de travail axés sur des projets liés à l'architecture de communication logicielle (SCA), à la radio logicielle (SDR) et à l'innovation dans le domaine du spectre. Consultez le site http://www.WirelessInnovation.org pour en savoir plus.

À propos du Wireless Innovation Forum

Créé en 1996 et soutenu par le sponsor platine Thales, le Wireless Innovation Forum est une société à but non lucratif et à bénéfice mutuel qui se consacre à la promotion de l'innovation dans le domaine du spectre et à l'avancement des technologies radio gérant les communications essentielles ou critiques dans le monde entier. Les membres apportent une vaste expérience à tous les niveaux de la chaîne de valeur du sans fil afin de répondre aux nouvelles exigences en matière de communications sans fil. Pour en savoir plus sur le Wireless Innovation Forum, ses réunions et les avantages offerts aux membres, consultez le site www.WirelessInnovation.org .

