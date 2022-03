Le Wireless Innovation Forum publie la spécification V2.1 mise à jour concernant l'installation d'émetteur-récepteur avec des modèles spécifiques à la plateforme

Spécifications et documents de support faisant partie d'une série de dix documents de normes qui comprennent des modèles spécifiques aux plateformes FPGA, SCA et C++

WASHINGTON, 31 mars 2022 /PRNewswire/ -- Afin de faire progresser l'interopérabilité des émetteurs-récepteurs, le Wireless Innovation Forum (WInnForum) a annoncé l'approbation de la spécification V2.1 mise à jour concernant l'installation d'émetteur-récepteur (WINNF-TS-2008) qui complète l'ancien modèle indépendant de la plateforme et le document de cas d'utilisation avec des modèles spécifiques à la plateforme pour différents paradigmes de programmation. L'ensemble complet de documents approuvés comprend les règles officielles de cartographie des installations (WINNF-TR-2008) et l'installation de service de temps (WINNF-TS-3004) également mises à jour avec des modèles spécifiques à la plateforme.

L'installation d'émetteur-récepteur standardise les API (interfaces de programmation d'application) et les propriétés associées à l'émetteur-récepteur RF. Elle facilite la portabilité des applications radio (formes d'onde) et l'utilisation des implémentations d'émetteurs-récepteurs reconfigurables sur toutes les plateformes.

La spécification de base de l'installation d'émetteur-récepteur fournit une spécification de modèle indépendant de la plateforme (PIM) pour l'étape de traitement située entre l'antenne et le traitement de la bande de base de la couche physique radio. La spécification PIM est complétée par l'ajout de trois nouvelles annexes fournissant des spécifications de modèle spécifique à la plateforme (PSM) pour les paradigmes de programmation, à savoir C++, FPGA et Software Communications Architecture (SCA).

« Il s'agit d'une autre étape importante franchie pour promouvoir l'interopérabilité des applications de radio logicielle (SDR) et accélérer la phase de développement », a déclaré R. Muralidharan de Tata Advanced Systems et membre du conseil d'administration du Forum. « Alors que l'Inde se dirige vers l'adoption de la SCA, la contribution du Forum à l'évolution de la technologie est de la plus haute importance. »

Ces documents font partie de la série croissante de spécifications développées par le WInnForum pour la promotion et l'harmonisation internationales des normes SDR. La bibliothèque complète : https://sds.wirelessinnovation.org/specifications-and-recommendations .

À propos du Wireless Innovation Forum

Créé en 1996 et soutenu par Thales , sponsor platine, le Wireless Innovation Forum est une société à but non lucratif et à bénéfice mutuel qui se consacre à la promotion de l'innovation dans le domaine du spectre et à l'avancement des technologies radio gérant les communications essentielles ou critiques dans le monde entier. Les membres apportent une vaste expérience dans les technologies de radio logicielle (SDR), de radio cognitive (CR) et d'accès dynamique au spectre (DSA) sur divers marchés et à tous les niveaux de la chaîne de valeur du sans fil, afin de répondre aux besoins émergents en matière de communications sans fil. Pour en savoir plus sur le Wireless Innovation Forum, ses réunions et les avantages offerts aux membres, consultez le site www.WirelessInnovation.org .

