Le « XCMG Express » part vers les destinations de l'Initiative « la Ceinture et la route » en Asie centrale et en Europe

26 unités d'équipement en Ouzbékistan, dont des pelles XE210W, des fraiseuses de chaussée XM503, des rouleaux compresseurs XP163/XS203J et des stations de mélange d'asphalte XAP123 ;

60 unités de chargeuses en Europe , dont les deux modèles LW330RU et ZL50RU ;

, dont les deux modèles LW330RU et ZL50RU ; 8 unités de grues à tour au Kazakhstan , dont les trois modèles XGT6515B-10S, XGT6515-10S et XGT6013B-8S.

Le « XCMG Express » vers l'Asie centrale et l'Europe est d'une importance capitale pour la stratégie de XCMG visant à soutenir l'Initiative « la Ceinture et la route » et à développer les activités à l'étranger. Depuis le lancement de l'Express en 2015, il a donné toute sa mesure aux avantages de Xuzhou en tant que centre de transport et ville clé de la zone économique de Huaihai, et a renforcé le développement et les liens de la Chine orientale et des pays situés le long de la ceinture économique de la Route de la soie.

En 2021, malgré les graves défis liés à la pandémie de COVID-19, XCMG a enregistré une croissance record de ses exportations, avec un chiffre d'affaires record et une première dans le secteur. Les exportations de pelles, en particulier, ont connu une croissance de 190 % par rapport à l'année précédente, et les exportations de pelles minières de gros tonnage ont été multipliées par près de 10 et ont enregistré le taux de croissance le plus rapide de l'industrie au niveau international.

Selon les statistiques préliminaires, XCMG a envoyé plus de 50 trains « XCMG Express » pour livrer des équipements de machines de construction aux pays de destination et a efficacement atténué les défis logistiques. Des clients d'Asie centrale, du Moyen-Orient et d'Europe ont reçu les équipements qu'ils avaient commandés en un mois seulement.

Joseph Fulka Alexander, un client d'Ouzbékistan, a commandé des pelles XCMG à la mi-novembre 2021 et les a reçues début décembre, et Alila Jean Marat du Kazakhstan a reçu des grues à tour un mois après avoir passé la commande.

« Malgré la pandémie, XCMG a tenu sa promesse et livré les produits en si peu de temps, je recommanderais XCMG et en parlerais certainement à mes collègues », a déclaré Alila.

