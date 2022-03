Le XGC15000A de XCMG établit un nouveau record de levage d'énergie éolienne et soutient la construction à faible émission de carbone

Pesant 118 tonnes, l'éolienne de 4,5 MW a été hissée à une hauteur de 170 mètres, le diamètre de la roue atteignant 156 mètres. Il adopte la tour d'énergie éolienne encadrée résistant à la fatigue précontrainte de leader mondial qui augmente considérablement la hauteur de l'éolienne par rapport à la tour flexible commune de 120-140 mètres dans l'industrie, qui utilise mieux les ressources éoliennes et augmente l'efficacité de la production d'électricité. Cependant, la hauteur d'installation plus élevée posait de plus grands défis pour la grue sur chenilles.

Le site de projet plat et ouvert connaît généralement des vents forts supérieurs au niveau 5, et l'équipe de construction entièrement préparée a rapidement terminé l'opération pendant une courte période "sans vent", grâce aux performances puissantes et stables de la XGC15000A.

"La hauteur de la tour de ce parc éolien atteindra 180 mètres ou même plus de 200 mètres, et face à ces défis, nous avons constaté que XCMG avait déjà pris tout en considération. Nous pensons que XCMG pourra répondre pleinement à nos besoins à l'avenir », a noté Di Caijin, qui était responsable de l'opération de levage sur place.

L'installation réussie fait du XGC15000A la première grue à chenilles au monde à atteindre une hauteur de levage de 170 mètres. La Chine s'est engagée à atteindre un pic de carbone d'ici 2030 et une neutralité carbone d'ici 2060, et selon la dernière analyse de Wood Mackenzie, le pays devrait atteindre 700 GW de capacité éolienne connectée cumulée d'ici 2030 et les besoins annuels de capacité éolienne et photovoltaïque installée atteindront de 100 à 200 millions de kilowatts, ce qui appelle à développer davantage de projets éoliens à moindre coût.

En février, XCMG a livré le plus gros empileur d'énergie éolienne de Chine, XCS70S, qui a été co-développé et personnalisé par XCMG et CRRC Zhuzhou Institute Wind Power Business Unit. Avec une charge nominale de 70 tonnes, le produit a une gamme d'applications beaucoup plus large et a été conçu pour les opérations de levage de grandes éoliennes et d'équipements. Il est équipé d'épandeurs exclusifs qui augmentent l'efficacité de levage et de manutention trois fois.

