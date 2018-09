Le ZFUZE™ de DiFusion lauréat 2018 du prix de la meilleure technologie du rachis

Orthopedics This Week rend chaque année hommage aux équipes d'ingénieurs et aux inventeurs qui conçoivent et convertissent avec succès des produits innovants en traitement clinique des maladies du rachis. Le choix des technologies lauréates cette année s'est orienté vers leur créativité, leur innovation, leur capacité à résoudre un problème clinique déterminant, mais aussi vers leurs effets potentiels à long terme en vue d'améliorer la chirurgie du rachis.

Bien que les implants en métal poreux et en PEEK à revêtement métallique poreux soient utilisés depuis un certain temps dans le domaine de l'arthrodèse, ZFUZE apparaît comme le premier et le seul vrai nouveau biomatériau. Du fait de sa surface hydrophile, microporeuse et chargée négativement et non pas hydrophobe inerte, ZFUZE peut fournir une interface d'implant osseux favorisant la croissance osseuse, tout en conservant les propriétés mécaniques et les capacités d'imagerie du PEEK traditionnel . « ZFUZE est un nouveau biomatériau pouvant être moulé par injection, imprimé en 3D ou façonné. Les traitements en surface, comme la gravure laser et le nano-revêtement, peuvent être appliqués au matériau sous quelque forme que ce soit », a déclaré Derrick Johns, le fondateur et PDG de DiFusion, « ce qui donne ainsi à la plateforme ZFUZE un large éventail d'avantages cliniques et financiers aux potentiels partenaires stratégiques. »

ZFUZE est vu comme un digne lauréat de cette édition du prix de la technologie du rachis du fait des nombreuses recherches animales présentées sur le PEEK composite ZFUZE. L'immunochimie du nouveau biomatériau a montré une réduction importante sur le plan statistique des cytokines (marqueurs bien connus de la fibrose) interleukine 1-bêta (IL1-B) et une plus grande réponse osseuse in vivo ; les études seront présentées lors de la réunion de la North American Spine Society, le 27 septembre à Los Angeles. Elles ont été réalisées par des chercheurs de l'Institut des neurosciences du Centre médical Allegheny. Les résultats des études montrent que le composite PEEK microporeux ZFUZE suscite une réponse ostéogénique in vivo élevée, tout en réduisant simultanément la réponse immunitaire fibreuse par rapport au PEEK hydrophobe inerte.

Boyle Cheng, titulaire d'un doctorat, le directeur de l'Institut des neurosciences du Centre médical Allegheny, a déclaré : « C'est le premier biomatériau que nous avons testé de façon indépendante et qui a été conçu pour réduire la réponse du système immunitaire. Cette nouvelle approche pour repenser la réponse au matériau s'est traduite par une réduction de la fibrose et par un degré d'ostéointégration plus élevé, jamais vus dans d'autres nouveaux biomatériaux jusqu'à présent. »

DiFusion, Inc. est une société privée, spécialisée dans les biomatériaux de pointe, basée à Austin (Texas). DiFusion a mis au point plusieurs technologies MITA (Metallic Ion Therapeutic Agents, ions métalliques en tant qu'agents thérapeutiques) brevetées à l'échelon international pour la croissance osseuse, la régénération tissulaire, les antimicrobiens, la réparation cellulaire, le développement osseux et l'angiogenèse accrue. Son premier produit - ZFUZE™* - conçu comme une plateforme de biomatériaux ostéoconducteurs porteurs pour des applications orthopédiques, s'est avéré excellent dans deux études sur de grands animaux. ZFUZE™ est actuellement produit à plus grande échelle en vue d'être commercialisé début 2019.

Un dossier pour le biomatériau ZFUZE sera déposé à la FDA début octobre 2018.

ZFUZE et MATERIALS MATTER sont des marques déposées de DiFusion Inc.

