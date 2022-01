LEAD, la plus grande école EdTech en Inde, devient la première « licorne EdTech » de 2022 après une levée de fonds de 100 millions de dollars

Fait de LEAD le premier acteur du marché EdTech scolaire à rejoindre le club des Licornes

Le cycle de financement de série E a été mené par WestBridge Capital avec la participation de GSV Ventures, ce qui en fait l'un de leurs plus gros investissements dans les technologies éducatives pour soutenir la vision ambitieuse de l'entreprise : offrir une excellente éducation à chaque enfant.

Alors que la plupart des autres entreprises EdTech proposent un enseignement complémentaire pour l'enseignement primaire et secondaire ou l'enseignement supérieur, LEAD est la seule Licorne EdTech axée sur la transformation de l'enseignement de base en Inde grâce à ses solutions intégrées à la technologie. La société a connu une adoption rapide au cours des quatre dernières années et entamera l'année académique 22-23 avec 5 000 écoles réparties dans plus de 500 villes indiennes, pour un chiffre d'affaires annuel de 80 millions de dollars. Elle servira près de 2 millions d'élèves et est unique en ce qu'elle s'engage à apporter une amélioration mesurable des résultats d'apprentissage des élèves dans les écoles.

L'entreprise entend utiliser ces fonds pour réaliser sa vision de fournir un enseignement de qualité à un prix abordable à plus de 25 millions d'élèves, avec un chiffre d'affaires annuel d'un milliard de dollars. Dans l'immédiat, l'accent sera mis sur l'innovation en matière de produits et de programmes, sur la croissance de sa présence et sur le recrutement des meilleurs talents pour toutes les fonctions. À long terme, l'entreprise prévoit de pénétrer plus profondément dans le pays pour servir les élèves dans les écoles à bas prix et de se développer à l'international dans des zones géographiques similaires.

Sumeet Yashpal Mehta et Smita Deorah, cofondateurs de LEAD ont déclaré « Un enfant passe six heures à l'école et seulement une heure en cours particuliers. La transformation des écoles, lorsqu'elle est bien faite, présente un potentiel énorme pour modifier l'avenir de notre pays. LEAD, avec son système scolaire intégré, a innové dans ce sens. Nous pensons que Saraswati devance Lakshmi en matière de technologies éducatives. Nous avons mis l'accent sur les résultats d'apprentissage et la réussite de nos élèves. Cela s'est traduit non seulement par une importante adoption et une forte rétention de la part des écoles, mais aussi par l'intérêt d'investisseurs qui apprécient les rendements ayant un impact réel. Nous sommes extrêmement reconnaissants à notre équipe de LEADers qui a su rester fidèle à notre mission et a contribué à faire connaître LEAD aux quatre coins du pays. Et nous avons la chance de bénéficier de la confiance et du soutien de partenaires tels que WestBridge, Elevar Equity et GSV dans cette aventure. Nous avons franchi là une étape essentielle dans notre quête d'une excellente éducation pour chaque enfant. »

Sandeep Singhal, directeur général de WestBridge Capital a déclaré : « Nous sommes extrêmement fiers du succès remporté par LEAD en tant que plus grand fournisseur du marché EdTech scolaire en Inde. La croissance réalisée par LEAD l'année dernière, malgré les perturbations causées par la COVID, souligne son approche centrée sur le consommateur et l'importance que l'entreprise accorde aux résultats d'apprentissage. Nous sommes ravis de doubler notre investissement dans LEAD, afin de soutenir sa mission qui est de transformer le secteur de l'éducation en Inde et de toucher la vie de millions d'élèves. »

Deborah Quazzo, associée directrice de GSV Ventures a déclaré : « LEAD s'est imposée comme la référence en matière de transformation de l'enseignement primaire et secondaire en Inde. L'entreprise fait office d'Intel inside pour les écoles abordables et garantit une maîtrise de plus de 70 % dans toutes les matières et toutes les classes pour les élèves à revenu faible ou moyen, et dépasse cette garantie. Chez GSV, nous pensons que la garantie de maîtrise est une offre révolutionnaire dans l'enseignement primaire et maternel et qu'elle a le potentiel de transformer la société pour les élèves. Grâce à cette proposition de valeur forte et unique et à une équipe de direction exceptionnelle, LEAD est sur la bonne voie pour devenir la société EdTech scolaire la plus importante et la plus influente au monde. »

La valorisation de l'entreprise a doublé au cours des 9 derniers mois grâce à une forte croissance de ses résultats d'exploitation et financiers. Ce cycle constitue son cinquième cycle de financement institutionnel depuis 2017.

Fondée par Sumeet Yashpal Mehta et Smita Deorah en 2012, LEAD a transformé l'enseignement de base en Inde grâce à sa solution EdTech scolaire innovante et complète. Au fil des ans, LEAD a rendu l'éducation de niveau mondial accessible et abordable pour les élèves, en particulier dans les villes non métropolitaines. Le programme scolaire d'une école soutenue par LEAD est comparable à celui des meilleures écoles du monde, notamment celles de Singapour, du Canada et des États-Unis.

À propos de LEAD :

LEAD est l'acteur le plus important de l'Inde dans la catégorie EdTech scolaire promue par Sumeet Yashpal Mehta et Smita Deorah, avec pour mission de transformer l'enseignement scolaire en Inde. L'entreprise combine la technologie, les programmes d'études et la pédagogie dans un système intégré d'enseignement et d'apprentissage, améliorant ainsi les résultats d'apprentissage des élèves et le rendement des enseignants dans les écoles de tout le pays. Le système d'apprentissage intégré novateur et hautement efficace de LEAD renforce considérablement le rôle des écoles, des enseignants et des parents dans la promotion de la croissance et du développement global de chaque enfant en offrant une éducation de qualité.

