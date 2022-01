LEAD, maior representante de tecnologia educacional da Índia, torna-se primeiro "unicórnio" de 2022 após arrecadar 100 milhões de dólares

Faz da LEAD a primeira produtora de tecnologia educacional a entrar para o hall dos unicórnios .

a entrar para o hall dos . Faz da LEAD o primeiro unicórnio da tecnologia educacional de 2022

A rodada de financiamento da série E foi liderada pela WestBridge Capital, com participação da GSV Ventures, fazendo deste um de seus maiores investimentos em tecnologia educacional. O objetivo é impulsionar a visão ambiciosa da empresa de oferecer educação de excelência a todas as crianças.

Embora a maioria das empresas de tecnologia educacional ofereçam educação complementar no ensino fundamental ou superior, a LEAD é o único unicórnio da tecnologia educacional cujo foco está em transformar a educação como um todo na Índia com suas soluções tecnológicas integradas. A empresa tem observado uma rápida adoção nos últimos quatro anos e entrará no ano acadêmico de 2022-2023 com 5 mil escolas em mais de 500 cidades na Índia com uma taxa anual de receita de 80 milhões de dólares. Ela atenderá cerca de 2 milhões de estudantes e segue com exclusividade em seu compromisso e sua obtenção de melhorias mensuráveis nos resultados do aprendizado estudantil nas escolas.

A empresa planeja usar os recursos para alcançar sua visão de oferecer educação de qualidade e acessível a mais de 25 milhões de estudantes com uma taxa anual de receita de 1 bilhão de dólares. O foco imediato será voltado para a inovação do produto e da grade curricular, o crescimento de sua presença no mercado e a contratação dos melhores talentos em todas as funções. No longo prazo, a empresa planeja se entranhar pelo país para atender estudantes em escolas de baixo custo e expandir internacionalmente em regiões semelhantes.

Os cofundadores da LEAD, Sumeet Yashpal Mehta e Smita Deorah, disseram: "uma criança passa seis horas na escola, mas apenas uma hora sob instrução. A transformação das escolas, quando realizada da forma correta, tem um potencial enorme de alterar o futuro de nosso país. A LEAD, com seu sistema escolar integrado, abriu novos caminhos nessa direção. Acreditamos que quando se trata de tecnologia educacional, Sarasvati (deusa da sabedoria) precede Lakshmi (deusa da prosperidade). Temos focado intensamente nos resultados do aprendizado e no sucesso de vida de nossos estudantes. E isso resultou não apenas em forte adoção e retenção por parte das escolas, mas também em interesse de investidores que valorizam retornos com impacto real. Estamos extremamente gratos à nossa equipe por nos manter fiéis à nossa missão e nos ajudar a levar a LEAD a todos os cantos do país. E temos a sorte de ter a confiança e o apoio de parceiros como a WestBridge, a Elevar Equity e a GSV nesta jornada. Este é um pequeno marco em nossa busca por uma educação de excelência para todas as crianças."

O diretor administrativo da WestBridge Capital, Sandeep Singhal, disse: "Estamos extremamente orgulhosos do sucesso da LEAD como a maior provedora de tecnologia educacional da Índia. O crescimento da LEAD no ano passado, apesar das interrupções causadas pela pandemia da COVID-19, destaca sua abordagem de consumidor em primeiro lugar e seu foco intenso nos resultados do aprendizado. Estamos entusiasmados em dobrar nosso investimento na LEAD, para apoiar sua missão de transformar o setor educacional na Índia e tocar a vida de milhões de estudantes."

Deborah Quazzo, sócia-gerente da GSV Ventures, disse: "A LEAD emergiu como o padrão de excelência na transformação do ensino fundamental na Índia. A empresa atua como a chave para escolas acessíveis e garante 70% de domínio em todas as matérias e em todas as séries para estudantes de baixa/média renda, muitas vezes ultrapassando essa meta. Nós, da GSV, acreditamos que a garantia do domínio é uma oferta revolucionária no espaço da educação fundamental e tem o potencial de ser socialmente transformadora para os estudantes. Com esta proposta sólida e de valor único alinhados a uma equipe de gestão excepcional, a LEAD está no caminho certo para se tornar a maior e mais impactante empresa de tecnologia educacional do mundo."

A avaliação da empresa dobrou nos últimos nove meses com base no forte crescimento de suas métricas operacionais e financeiras. A rodada atual é a quinta rodada de financiamento institucional desde 2017.

Fundada por Sumeet Yashpal Mehta e Smita Deorah em 2012, a LEAD vem transformando a educação na Índia com sua inovadora solução de tecnologia educacional abrangente. Ao longo dos anos, a LEAD tem tornado a educação de padrão mundial acessível e econômica para estudantes, especialmente em cidades menores. O currículo em uma escola assistida pela LEAD segue os padrões de referência das melhores escolas do mundo, incluindo escolas em Singapura, Canadá e nos EUA.

Sobre a LEAD:

A LEAD é protagonista no setor de tecnologia educacional na Índia. Promovida por Sumeet Yashpal Mehta e Smita Deorah, ela tem a missão de transformar a educação no país. Ela combina tecnologia, grade curricular e pedagogia em um sistema integrado de ensino e aprendizado, melhorando assim não só os resultados do aprendizado dos estudantes, mas também o desempenho de professores em escolas de todo o país. O sistema de aprendizado integrado inovador e altamente eficaz da LEAD fortalece significativamente o papel das escolas, dos professores e dos pais no avanço do crescimento e do desenvolvimento geral de cada criança, oferecendo educação de qualidade.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1725782/LEAD.jpg

FONTE LEAD

SOURCE LEAD