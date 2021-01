Leadec Services propose une nouvelle solution de réduction de coûts

Au cours des dernières années, il est devenu de plus en plus difficile de réaliser des économies dans le secteur manufacturier. Toutefois, avec son nouveau service de consultation, Leadec cible un objectif précis : donner aux fabricants les armes nécessaires pour mieux appréhender la situation, ainsi que les informations et les plans d'action qui leur permettront d'identifier où et comment des économies supplémentaires peuvent être réalisées. Il s'agit également d'aider les entreprises à développer des solutions de maintenance robustes et à améliorer leur efficacité opérationnelle.