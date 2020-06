Leader de l'enseignement numérique, l'Estonie s'engage à partager gratuitement tous ses outils

L'Estonie, pays balte d'à peine 1,3 million d'habitants, a attiré l'attention des leaders, universitaires et capital-risqueurs du monde entier grâce à sa société numérique high tech. Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les déclarations d'impôts s'effectuent en ligne en moins de cinq minutes, 99 % des services publics sont accessibles sur le Web, 24 heures sur 24, et 99 % des établissements scolaires utilisaient déjà des solutions virtuelles avant la pandémie de Covid-19.

Afin de partager son savoir et son expertise avec d'autres pays, l'Estonie a créé une marque baptisée « Education Nation » sous laquelle l'État vendra, directement ou par le biais d'intermédiaires, les principaux composants, que ce soit sous la forme de solutions numériques, de conseils, de formations, de visites d'étude ou autres. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.educationnation.ee.

« Grâce à l'écosystème de startup bien établi dont disposent les entreprises dans le domaine de l'éducation depuis quelques années maintenant, les établissements scolaires bénéficient en grande partie des services en ligne issus du secteur privé », explique Kristel Rillo, responsable de l'enseignement numérique au ministère de l'enseignement et de la recherche.

Elle ajoute que les services d'enseignement en ligne sont amplement accessibles aux élèves, étudiants et enseignants estoniens depuis des années, ce qui a considérablement facilité la mise en place de l'enseignement à distance.

En 2015 déjà, l'Estonie s'était fixée pour objectif de numériser l'ensemble de son matériel pédagogique. Le succès de la transformation numérique du système éducatif estonien repose sur une démarche complète et rigoureuse de perfectionnement professionnel et de formation des enseignants et des technologues de l'éducation.

Outre l'enseignement de connaissances et compétences dans le domaine numérique, le système éducatif estonien tire largement parti de nombreuses solutions intelligentes, comme des bases de données et manuels scolaires numériques, du matériel d'enseignement en ligne, des journaux de classe numériques, des évaluations numériques, sans compter les divers programmes et applications.

Aujourd'hui, le système scolaire estonien est en majeure partie dans le cloud. Tous les établissements utilisent des solutions d'école en ligne (p. ex. eKool, Stuudium).Ces outils innovants offrent aux parents, aux enseignants ainsi qu'aux élèves et étudiants un moyen de collaborer et d'organiser toutes les informations nécessaires à l'enseignement et à l'apprentissage.

[1]. L'Estonie est le pays européen le mieux placé au classement PISA (Programme for International Student Assessment)

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=5Ql_hnxW71Q

