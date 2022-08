Leadership North Texas anuncia el grupo que conforma la Clase 14

Leadership North Texas forma administradores regionales a través de un programa de posgrado

IRVING, Texas, 17 de agosto de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Comisión del Norte de Texas, una alianza pública y privada dedicada a promover el dinamismo de la región del norte de Texas, seleccionó a los miembros de la Clase 14 de Leadership North Texas. Leadership North Texas es un programa regional de posgrado de liderazgo que recluta, desarrolla y apoya a los administradores de nuestra región. Oncor es el patrocinador principal del programa.

La Clase 14 está compuesta por 32 líderes de todo el norte de Texas en una variedad de sectores de la industria, incluidos funcionarios electos, líderes municipales, líderes educacionales y la comunidad empresarial.

Desde que se lanzó el programa en 2008, Leadership North Texas ha graduado a más de 400 líderes, incluidos un representante estatal, numerosos alcaldes y miembros del Concejo Municipal, un comisionado de condado, ejecutivos empresariales y de organizaciones sin fines de lucro, así como líderes de educación superior.

"Leadership North Texas sigue siendo el principal programa de desarrollo profesional en la región para ejecutivos de nivel directivo, y demuestra que el regionalismo es imprescindible en el norte de Texas", señaló Chris Wallace, presidente y director ejecutivo de la Comisión del Norte de Texas y exalumno del programa. "Reunir a los dirigentes de los sectores público y privado para resolver los mayores desafíos de nuestra región es el fundamento de la Comisión. Los participantes de LNT tienen una larga trayectoria de convertirse en regionalistas que trabajan en conjunto para garantizar que mejoremos la sostenibilidad y la inclusión de nuestra región con el fin de seguir impulsando nuestra economía".

Leadership North Texas se reúne nueve veces y trabaja temas como regionalismo, economía, educación y fuerza laboral del norte de Texas, inequidad racial, costo del encarcelamiento, y transporte y sostenibilidad.

La Clase 2022-2023 de Leadership North Texas incluye a las siguientes personas:

Jerod Anderson, ciudad de Coppell

Amy Arnold, ciudad de White Settlement

Jeannette Benefee, Aeropuerto Internacional DFW

Kervin Campbell, Dunaway

Concejal Don Carroll, ciudad de Coppell

Camilo Carvajal, MEMCO

Thuy Cobb, Aeropuerto Internacional DFW

Dra. Jasmine Collier, Year Up

Cristina Criado, Criado & Associates, Inc.

Martha Fernandez, Dallas College

Janet Foreman, The Ascend Institute - Dallas College

Andrew Fortune, ciudad de Plano

Joshua Griffith, Hillwood

Hon. Clyde C. Hairston, ciudad de Lancaster

Sadaf Haq, Be In Health Foundation

Fraser Hay, Texas Health Presbyterian Hospital Plano

John Heerwagen, Aetna, a CVS Health Company

Shannon Hicks, pueblo de Addison

June Jenkins, Noir Lifestyles of Collin County

Dra. LaJuanda Jones, Dallas College

Concejal Jennifer Justice, ciudad de Richardson

Dana MacDonald, Quest Employment Services

Rob Matwick, Texas Rangers Baseball Club

Shanee' Moore, Dallas College North Lake Campus

Trent Newell, Fidelity Investments

Andjelka Pavlovic, The Cooper Institute

Dylan Rafaty, North Texas Disability Chamber

Catherine Riggle, Children's Health

Mary Rosenbleeth, pueblo de Addison

Jane Santa Cruz, Federal Reserve Bank of Dallas

Megan Stoub, Oncor

Alexandria Woodward, ciudad de Mesquite

Acerca de la Comisión del Norte de Texas

La Comisión del Norte de Texas, creada en 1971, es una alianza única entre el sector público y el privado que impulsa grandes proyectos de alto impacto y asuntos legislativos en beneficio de una sólida región de 13 condados, y aborda los mayores desafíos de la zona con expertos especializados en su junta y en su personal que proporcionan recursos para comercializar la región y educar a los futuros líderes. La Comisión también gestiona la voz unificada de defensoría de la región a nivel estatal y federal.

