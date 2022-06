LeadSquared obtient 153 millions de dollars de WestBridge Capital et devient une licorne

LeadSquared a construit une plate-forme de vente mondiale de premier ordre qui élimine les incertitudes liées à l'exécution des ventes et fait de l'efficacité le point de mire de chaque interaction avec les clients, peu importe la complexité du parcours client. LeadSquared dessert maintenant plus de 2 000 clients à l'échelle mondiale.

« Nous sommes reconnaissants de l'appui de nos investisseurs alors que nous nous efforçons de faire de LeadSquared une entreprise d'envergure mondiale. Grâce à ce financement, nous doublerons nos investissements de croissance en Inde et en Amérique du Nord, commencerons à bâtir dans la région APAC et la région EMEA, ajouterons de nouvelles offres à notre portefeuille de produits et ferons des acquisitions de fonds. Pour soutenir notre croissance, nous prévoyons de doubler notre effectif au cours des 18 prochains mois », a déclaré Nilesh Patel, fondateur et directeur de LeadSquared.

Commentant l'investissement, Sumir Chadha, cofondateur et directeur général de WestBridge Capital, a déclaré : « LeadSquared a montré une remarquable capacité à évoluer et à croître efficacement. Ses paramètres SaaS de base sont uniques et de premier ordre dans l'industrie. L'entreprise s'est concentrée sur la construction d'une plateforme facile à utiliser qui transforme les processus de vente grâce à l'automatisation, pour une efficacité inégalée. Cette stratégie est associée à un potentiel de croissance important sur le marché mondial. L'avenir de LeadSquared nous semble particulièrement prometteur et nous nous réjouissons à la perspective d'un long partenariat avec l'entreprise. »

Gopal Jain, associé directeur de Gaja Capital, a déclaré : « LeadSquared est en train de devenir un leader de catégorie dans les logiciels d'exécution des ventes à grande vitesse. Nilesh Patel et l'équipe ont construit une plateforme solide avec une économie unitaire robuste. Avec ce cycle de financement, la société a la solidité du bilan pour investir davantage pour la croissance en Inde ainsi que sur les marchés internationaux, en particulier les États-Unis. Nous avons hâte que LeadSquared soit le moteur de croissance des entreprises ambitieuses en Inde et dans le monde entier. »

LeadSquared est le partenaire de croissance des organisations de l'enseignement supérieur, des technologies de l'information, de l'enseignement professionnel, des soins de santé et des services financiers. LeadSquared a son siège social à Bangalore, en Inde, et est également présente aux États-Unis, dans la région APAC et dans la région EMEA.

Les investisseurs actuels de la société comprennent Gaja Capital, IFC et Stakeboat Capital.

Barclays a agi à titre d'agent de placement exclusif pour le financement de série C.

Contact pour les médias : Arushi Dhar, [email protected]

E-mail - Direction des ventes : Shubhankit Mishra, [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1846809/LeadSquared_Founders.jpg

SOURCE LeadSquared