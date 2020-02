Learning Tree se asocia con Area9 y Howspace para la innovación en el aprendizaje

"Para ayudar a las organizaciones a abordar estas preocupaciones demasiado comunes, estamos muy contentos de promover el diálogo sobre las innovaciones en el aprendizaje a través de un webinario que tendrá lugar próximamente con nuestros socios de Area9 y Howspace", dijo Brian Simms, director de Contenido Digital y Servicios de Aprendizaje de Learning Tree. "Nos entusiasma aún más promover el aprendizaje adaptativo en el espacio de ITSM con nuestra nueva academia virtual adaptativa de la fundación ITIL 4".

Mirada al aprendizaje con la visión de 2020

Webinario en directo: jueves, 6 de febrero de 2020

Descubra lo nuevo en aprendizaje social, colaborativo y adaptativo en 2020 y conozca el papel que desempeña la inteligencia artificial (IA) en nuestra forma de aprender.

"La combinación entre la tecnología adaptativa de vanguardia de Area9 y este contenido orientado a la certificación es un beneficio real para los aprendices de gestión de servicios", dijo Richard Keaveny, director de Productos de Area9. "Nos complace haber trabajado con Learning Tree para desarrollar esta experiencia de aprendizaje virtual única en su clase y promover nuestra misión de crear los mejores resultados de educación y formación del mundo, validados por un enfoque científico a largo plazo".

"Las empresas exitosas de hoy creen que el diálogo y la participación continuos son componentes críticos del desarrollo profesional", dijo Ilkka Mäkitalo, consejero delegado de Howspace. "Esperamos aportar este elemento crucial a la experiencia de la academia virtual de Learning Tree".

La academia virtual adaptativa de la fundación ITIL 4

Oportunidad de aprender un 50% más rápido; garantía del 100% de superar el examen de la fundación; primer y único curso de ITIL adaptativo del mundo en estar completamente acreditado

La nueva academia virtual adaptativa de la fundación ITIL 4 de Learning Tree presenta puntos de contacto virtual y aprendizaje a la carta utilizando la plataforma de aprendizaje adaptativo más avanzada del mundo, que adapta la experiencia a los niveles de conocimiento y confianza existentes del aprendiz. A través de sofisticados algoritmos e inteligencia artificial basada en investigaciones sobre la forma en que las personas asimilan y retienen la información, este curso adaptativo de la fundación ITIL 4 se combina con una experiencia virtual guiada y la interacción con nuestro experto en la materia (SME, por sus siglas en inglés) de ITIL. Este curso está diseñado para garantizar el logro de la certificación a través de la inclusión de los recursos siguientes:

Una plataforma de aprendizaje social para la colaboración en red entre compañeros y la orientación experta

El manual digital oficial de ITIL 4

La aplicación móvil oficial con preguntas de examen práctico

Un vale de examen de la fundación ITIL 4 para obtener la certificación

Manejo de prueba adaptativo: módulo de la fundación ITIL 4

Características clave:

Se basa en las últimas investigaciones sobre el aprendizaje y en la manera en que la mente retiene el conocimiento

Capacitación adaptada a la persona

Retención rápida de competencias a través de la participación práctica

Los algoritmos microrefinan la experiencia de aprendizaje a medida que usted avanza en el uso

Pruebe el módulo de aprendizaje adaptativo de la fundación ITIL 4 en:

Acerca de Area9

Area9 Lyceum desarrolla habilidades y competencias del siglo XXI a través de la primera plataforma de aprendizaje cuatridimensional del mundo: Area9 Rhapsode™. Basándose en más de 20 años de investigaciones sobre factores humanos y cognición, nuestra plataforma basada en IA ofrece un aprendizaje verdaderamente personalizado a escala: reducción a la mitad del tiempo de capacitación, competencia garantizada e impactos duraderos en las carreras profesionales y los resultados empresariales.

Acerca de Howspace

Howspace es una plataforma de aprendizaje y desarrollo orientada al diálogo, impulsada por la IA. Al llevar los métodos de facilitación a un entorno digital, ofrece una mayor participación y compromiso y un impacto más sostenido tanto en los programas de aprendizaje como en las iniciativas de desarrollo institucional. Howspace cuenta con el respaldo de 20 años de experiencia en asesoría de gestión y en aprendizaje institucional. Howspace goza ya de la confianza para impulsar el compromiso y el cambio en más de 180 organizaciones de más de 10 países. Para obtener más información, visite www.howspace.com

Acerca de Learning Tree International

Learning Tree International es un socio internacional de confianza que facilita certificados y formación en informática, así como competencias comunicativas y de pensamiento crítico que son necesarias para la implantación y provisión efectiva de iniciativas informáticas de gran calado. Con más de 2,5 millones de profesionales de la informática y los negocios de todo el mundo que mejoran sus competencias a través de la amplia biblioteca de contenido propio y de socios de Learning Tree, el ecosistema de Learning Tree refleja cómo se desarrolla el aprendizaje hoy en día, y tiene una mayor repercusión que el aprendizaje en línea o en el aula de forma independiente. Las soluciones empresariales transformativas han pasado del trabajo colaborativo con los clientes a abordar iniciativas de mejora para procesos de gran envergadura.

Para obtener más información, llame al 1-888-THE-TREE (843-8733) o visite LearningTree.com/Evolve

Contacto de Medios:

Tricia Sacchetti

Vicepresidenta de Marketing Internacional

Learning Tree International

+1 703 925 5552

Tricia_Sacchetti@LearningTree.com

Declaración cautelar respecto a declaraciones prospectivas

Las declaraciones incluidas en el presente comunicado no son hechos históricos, sino declaraciones prospectivas basadas en las expectativas y creencias actuales de la dirección en relación a acontecimientos futuros y a sus efectos potenciales para Learning Tree. Estas declaraciones prospectivas entrañan riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales resultan difíciles de prever y están, en general, fuera del control de Learning Tree. No puede garantizarse que los desarrollos futuros en relación a Learning Tree sean los anticipados. Learning Tree advierte a los lectores que hay diversos factores que podrían hacer que los resultados reales difieran significativamente de los que se expresan en, están implícitos o de los proyectados en dichas declaraciones prospectivas. Learning Tree no asume obligación alguna de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas del presente comunicado con el fin de reflejar posteriores eventos, nueva información o circunstancias futuras que hayan cambiado.

ITIL® es una marca comercial registrada de AXELOS Limited, y opera con licencia de AXELOS Limited. Todos los derechos reservados.

