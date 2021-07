LearnWorlds obtient un financement de 32 millions de dollars d'Insight Partners pour aider les éducateurs à créer et à vendre des cours en ligne dans un monde post-pandémique

LIMASSOL, Chypre, 16 juillet 2021 /PRNewswire/ -- LearnWorlds, une plateforme tout-en-un pour la création et la vente de cours en ligne, a annoncé aujourd'hui avoir obtenu un investissement minoritaire de 32 millions de dollars d'Insight Partners, une société internationale de capital-risque et d'investissement privé.

LearnWorlds fournit une plateforme tout-en-un sans code, en marque blanche, sur laquelle les éducateurs et les créateurs de contenu peuvent créer, héberger, commercialiser et vendre des cours en ligne hautement interactifs et attrayants. La société, basée à Chypre, a profité d'une année remarquable pour accroître l'apprentissage en ligne, affichant une croissance de plus de trois fois supérieure à celle de l'année précédente, la demande d'apprentissage en ligne étant devenue une « nouvelle norme ».

LearnWorlds prévoit d'utiliser ce financement pour faire avancer sa feuille de route de produits, stimuler son succès auprès des clients et accélérer le marketing et les ventes axés sur les PME. LearnWorlds s'attend à ce que l'entreprise fasse doubler ses effectifs, qui passera de 80 à 170 employés à temps plein au cours de l'année prochaine, en élargissant l'équipe à l'échelle internationale, au-delà de ses sièges actuels en Grèce et à Chypre.

Panos Siozos, cofondateur et PDG de LearnWorlds, a déclaré : « Nous avons entrepris de créer la meilleure et la plus accessible des plateformes de création de cours pour les éducateurs qui sont aussi passionnés par l'enseignement que nous le sommes. Nous avons démocratisé la formation en ligne en permettant à chacun de lancer son propre cours en ligne, depuis son salon, et de tirer profit de ses compétences et de son contenu.

Bien que le plein potentiel de l'apprentissage en ligne a toujours été envisagé dans cinq ans, la pandémie de COVID-19 a accéléré cette tendance. Aujourd'hui, plus que jamais, les éducateurs et les entreprises ont besoin d'outils pour les aider à former et à re-qualifier les gens de manière mobile, décentralisée, flexible, agréable, mais aussi rentable et efficace. Et LearnWorlds est l'outil qui rend cela possible. »

« Au cours des dernières années, nous avons vu les plateformes d'enseignement en ligne remodeler l'avenir de l'apprentissage, les individus cherchant à développer des compétences supplémentaires et les entreprises ayant l'intention de re-qualifier leurs employés », a déclaré Nikitas Koutoupes, directeur général chez Insight Partners. « LearnWorlds représente la plateforme d'apprentissage en ligne basés sur cloud idéale pour créer des expériences d'apprentissage premium, interactives et de qualité avec un impact quantifiable sur les résultats d'apprentissage. Chez Insight, nous investissons dans des équipes de classe mondiale qui créent des produits leaders sur le marché, aussi sommes-nous ravis de nous associer à Panos et à son équipe pour les aider à accélérer leur croissance déjà impressionnante. »

LearnWorlds a connu une croissance rapide et compte déjà plus de 4 300 clients dans plus de 120 pays, dont des « édu-preneurs » solitaires, des PME et des grandes entreprises qui vendent des cours de formation en ligne, ainsi que des startups et des sociétés qui proposent des formations en ligne à leurs clients et employés. LearnWorlds a enregistré une énorme demande pour sa plateforme et cette demande s'est poursuivie tout au long de l'année 2021.

Insight Partners, l'une des plus grandes sociétés de capital-risque et d'investissement privé au monde, est connue pour travailler en étroite collaboration avec des entreprises en phase de croissance, en leur apportant une expertise et une stratégie commerciale inégalées et en les aidant à développer leurs activités. Insight Onsite, son moteur ScaleUp, est conçu pour aider les entreprises à développer leur portefeuille en leur fournissant une gamme de services dans des domaines commerciaux clés, comme le recrutement, le marketing et le développement de produits. Insight a soutenu des entreprises comme Twitter, Shopify et Pluralsight et son portefeuille actuel comprend Udemy, Skilljar, Epignosis et Monday.com.

Pour en savoir plus sur la plateforme de cours en ligne de LearnWorlds, veuillez consulter le site https://www.learnworlds.com

À PROPOS DE LEARNWORLDS

LearnWorlds est une plateforme tout-en-un, sans code, en marque blanche, basée sur cloud pour créer et vendre des cours en ligne. Plus de 4 300 formateurs professionnels, organismes de formation et entreprises, dans plus de 120 pays, font confiance à la plateforme pour vendre des cours en ligne, former leurs employés et associés et éduquer leurs clients. Dans un océan de plateformes de cours en ligne, LearnWorlds se distingue par sa convivialité générale, sa création exceptionnelle de contenu, le puissant constructeur de sites web, l'extrême personnalisation et son assistance client obsessionnelle, qui font de LearnWorlds un outil apprécié des éducateurs, des concepteurs et des développeurs. LearnWorlds a des bureaux à Limassol, à Chypre, et à Chania, en Grèce mais plus de 90 % du personnel travaille à distance.

(www.learnworlds.com | [email protected])

À PROPOS D'INSIGHT PARTNERS

Insight Partners est une société internationale de capital-risque et de capital-investissement de premier plan qui investit dans des entreprises de technologie et de logiciels à forte croissance qui sont à l'origine de changements profonds dans leur secteur. Fondée en 1995, Insight Partners a investi dans plus de 400 entreprises dans le monde entier et a levé, par le biais d'une série de fonds, plus de 30 milliards de dollars en engagements de capitaux. La mission d'Insight est de trouver, de financer et de travailler avec succès avec des dirigeants visionnaires, en leur apportant une expertise pratique et concrète en matière de logiciels afin de favoriser la réussite à long terme. Grâce à ses employés et à son portefeuille, Insight encourage une culture axée sur la conviction selon laquelle les entreprises ScaleUp et en croissance créent des opportunités pour tous. Pour en savoir plus sur Insight et tous ses investissements, veuillez consulter le site insightpartners.com ou suivez-nous sur Twitter : @insightpartners.

