LearnWorlds привлекает $32 млн от Insight Partners для содействия работникам образования

LearnWorlds привлекает $32 млн на финансирование роста от Insight Partners для содействия работникам сферы образования в создании и реализации онлайн-курсов в постпандемическом мире

ЛИМАСОЛ (Кипр), 15 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания LearnWorlds, разработавшая универсальную платформу для создания и коммерческой реализации онлайн-курсов, сегодня объявила о привлечении миноритарных инвестиций в объеме 32 млн долларов США со стороны транснациональной венчурной и частной инвестиционной компании Insight Partners.

LearnWorlds предоставляет универсальную платформу бескодовой разработки, на которой работники сферы образования и создатели контента могут создавать, размещать, рекламировать и реализовывать под своими брендами высокоинтерактивные и увлекательные онлайн-курсы. Эта кипрская компания воспользовалась прошлогодним бумом популярности дистанционного обучения, продемонстрировав более чем 3-кратный рост в связи с быстро растущим спросом на онлайн-образование до уровня, соответствующего условиям «новой реальности».

LearnWorlds планирует использовать привлеченное финансирование для ускорения реализации своего плана по разработке программного обеспечения, повышения уровня обслуживания своих клиентов и усовершенствования процессов маркетинга и сбыта, ориентированных на предприятия малого и среднего бизнеса. В следующем году LearnWorlds ожидает увеличения численности штатных сотрудников более чем вдвое, с 80 до 170 человек, с расширением своей команды по всему миру за пределы нынешних штаб-квартир в Греции и на Кипре.

Соучредитель и глава компании LearnWorlds Панос Сиозос (Panos Siozos) заявил: «Мы ставим перед собой задачу создать для работников сферы образования, влюбленных в преподавательское дело так же, как и мы, лучшую и наиболее доступную платформу для разработки курсов. Мы демократизировали процесс дистанционного образования, предоставляемого непосредственно потребителям, обеспечив каждому возможность запустить собственный онлайн-курс прямо из дома, а также реализовать свои навыки и контент с выгодой для себя.

Обычно потенциал дистанционного обучения раскрывается полностью за пять лет, однако пандемия COVID-19 ускорила этот процесс. Сегодня как никогда ранее работники образования и компании нуждаются в инструментах, которые помогали бы проводить переобучение и переподготовку людей мобильным, распределенным, гибким и приятным, но в то же время экономичным и эффективным способом. LearnWorlds является инструментом, обеспечивающим такую возможность».

«В последние годы мы наблюдали за тем, как платформы онлайн-образования меняли будущее обучения, поскольку люди стремятся к освоению дополнительных навыков, а компании намереваются переобучать своих сотрудников, — сообщил руководитель компании Insight Partners Никитас Кутупес (Nikitas Koutoupes). — LearnWorlds представляет собой идеальную облачную СДО для создания первоклассных, интерактивных и фирменных учебных материалов, оказывающих количественно измеримое влияние на результаты обучения. Компания Insight инвестирует в команды мирового класса, создающие лучшую на рынке продукцию, поэтому мы очень рады установлению партнерских отношений с Паносом и его командой с целью помочь им ускорить свой и без того впечатляющий рост».

Платформа LearnWorlds быстро развивается и уже насчитывает свыше 4300 клиентов более чем в 120 странах, среди которых индивидуальные предприниматели в сфере образования, предприятия малого и среднего бизнеса и крупные корпоративные продавцы курсов онлайн-обучения, а также стартапы и корпорации, обеспечивающие онлайн-обучение своих клиентов и сотрудников. Платформа LearnWorlds переживает всплеск популярности на всем протяжении 2021 года.

Insight Partners — одна из крупнейших в мире венчурных и частных инвестиционных компаний, известная своим тесным сотрудничеством с предприятиями, находящимися на этапе роста, и предоставляющая им уникальные консультационные услуги и бизнес-стратегию для наращивания масштабов их деятельности. Ее модуль Insight Onsite предназначен для содействия масштабированию портфельных компаний за счет предоставления спектра услуг в таких ключевых областях деятельности, как подбор кадров, маркетинг и разработка продукции. Компания Insight уже обеспечила поддержку множеству клиентов, например Twitter, Shopify и Pluralsight, в создании ныне действующих портфельных компаний Udemy, Skilljar, Epignosis и Monday.com.

Для получения более подробной информации о платформе онлайн-курсов LearnWorlds посетите сайт компании по адресу: https://www.learnworlds.com.

ИНФОРМАЦИЯ О LEARNWORLDS

LearnWorlds — универсальная платформа бескодовой разработки для создания и коммерческой реализации онлайн-курсов под брендами клиентов. Свыше 4300 профессиональных инструкторов, учебных организаций и корпораций более чем в 120 странах продают на этой платформе свои онлайн-курсы, обучают сотрудников и партнеров, а также обеспечивают образование своих клиентов. В море платформ онлайн-курсов LearnWorlds выделяется общим удобством для пользователей, исключительно качественной разработкой авторских материалов, высокоэффективным конструктором сайтов, высочайшей степенью адаптируемости и всесторонней поддержкой клиентов, что делает ее излюбленным инструментом для работников образования, дизайнеров и разработчиков. Компания LearnWorlds имеет представительства в Лимасоле (Кипр) и Ханье (Греция), но более 90% ее сотрудников работают полностью удаленно.

(www.learnworlds.com | [email protected])

ИНФОРМАЦИЯ ОБ INSIGHT PARTNERS

Insight Partners — одна из ведущих транснациональных венчурных и частных инвестиционных компаний, вкладывающая средства в быстрорастущие технологические и программнотехнические компании с потенциалом для дальнейшего масштабирования, стимулирующие прогрессивные изменения в своих отраслях. Компания Insight Partners, основанная в 1995 году, инвестировала средства более чем в 400 компаний по всему миру и привлекла через ряд фондов свыше 30 млрд долларов США в форме инвестиционных обязательств. Миссия компании Insight заключается в поиске, финансировании и успешной работе со стратегически мыслящими руководителями, предоставляя им практические знания и опыт в сфере разработки программного обеспечения для содействия их долгосрочному успеху. Среди своих сотрудников и компаний, участвующих в ее проектах, Insight стимулирует развитие культуры, основанной на убеждении, что масштабируемые компании и их рост создают возможности для всех. Для получения более подробной информации о компании Insight и всех ее инвестиционных проектах посетите сайт inistpartners.com или следите за новостями компании в Twitter на странице @insightpartners.

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