Leclanché anuncia una reorganización estratégica de compañía con Eneris Group

- Leclanché anuncia una reorganización estratégica de compañía junto a un Industrial Partnership Agreement con Eneris Group destinado a crear una asociación europea de batería importante

- Eneris Group lleva a cabo inversiones directas que alcanzan hasta 95 millones de CHF en dos acuerdos de licencia de tecnología y sociedades mixtas

Eneris proporciona hasta 42 millones de CHF en préstamos de capital laboral y lleva a cabo inversiones de más de 53 millones de CHF en un programa de expansión de capacidad destacado en las nuevas sociedades mixtas creadas con una propiedad mayoritaria;

Leclanché concede una licencia a Eneris para seguir desarrollando y accediendo a la industrialización en gran escala;

La reducción de material de Leclanché en intensidad de activos de los negocios: reducción de los gastos operativos y de capital;

Los negocios mundiales consiguen un libro de pedidos combinado de más de 90 millones de CHF para su suministro entre los años 2020 y 2021, excluyendo el proyecto de St. Kitts ;

Se establece una línea de negocios de proyectos de tipo Build-Own-Operate (BOO) para proyectos estacionarios selectos con un Power Purchase Agreement (PPA) a largo plazo y/o un Offtake Agreement con los clientes locales;

Leclanché deberá mantener todos los contratos de los clientes sin cambiar;

New Leclanché cambia hacia un software de tecnología verde y una compañía de integración de sistemas utilizando los productos competitivos fabricados a giga-escala en asociación con Eneris Group

YVERDON-LES-BAINS, Suiza, 2 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Leclanché SA (SIX: LECN), una de las principales compañías de almacenamiento de energía de todo el mundo, anunció hoy una reorganización estratégica por medio de la que convertirá a la compañía en una compañía de integración de sistemas orientada al mercado, impulsada por la investigación, el software y los sistemas con una producción ampliada y capacidades de I+D basada en un acuerdo de asociación con Eneris Group , importante desarrollador de tecnología limpia de Europa que realiza operaciones en Polonia, "la fábrica de Europa" y participante clave en el programa de la UE "Important Project for Common European Interest on batteries".

Stefan Mueller, presidente del consejo de dirección, comentó: "Estamos contentos con los acuerdos de asociación estratégicos firmados con Eneris Group. Esta puede ser una asociación de transformación auténtica para crear un líder de mercado. Agradecemos a todos nuestros accionistas sus inversiones destacadas y de pacientes desde finales del año 2006 en lo que respecta al desarrollo de nuestros Energy Storage Business basados en las células y sistemas de litio propias. En este momento actual ya ha llegado nuestro tiempo.

Nos estamos embarcando en una reorganización estratégica al tiempo que reconocemos las complicadas condiciones económicas actuales debidas al COVID-19. El consejo de dirección de la compañía ha decidido reorganizar el modelo operativo de Leclanché al tiempo que las actuales Business Units han llegado a un tamaño crítico en términos de personal, ingresos y contratos para clientes. El consejo de dirección comparte la visión de la firma de que la compañía presenta valores fundamentales sólidos para desplegar un crecimiento beneficioso basado en un libro de pedidos global fuerte, avanzando en sus células de alta capacidad y en la adopción de un modelo creado operativo muy beneficioso para nuestra Stationary Business Unit.

El consejo de dirección cree que la asociación con Eneris Group permitirá a la compañía asegurarse los fondos y recursos que ayudarán a la compañía a conseguir su objetivo de convertirse en uno de los líderes de mercado de almacenamiento de energía de cadena de valor completa.

En nombre del consejo de dirección, quiero agradecer de forma sincera a Artur Dela, fundador y consejero delegado de Eneris Group, su confianza en Leclanché. Estamos impacientes por experimentar su liderazgo empresarial e impulsar el apoyo hacia el éxito de ambas compañías.

Quiero agradecer además y felicitar a Anil Srivastava, consejero delegado de Leclanché, el hecho de haber logrado asegurar las asociaciones de inversión industriales con Eneris Group. Confiamos en que tanto él como su equipo administrativo implementen de forma expeditiva la reorganización estratégica".

Artur Dela, presidente de Eneris Group, destacó: "La misión de Eneris es 'limpiar el aire, suelo y agua y proteger de forma innovadora el medioambiente'. El reto del siglo está en proteger el planeta. Para proteger el medioambiente, necesitamos cambiar nuestro paradigma de energía. El "Green Deal" europeo confirma esta dirección clara para nuestras industrias, científicos y financieros. La transición de energía es nuestro objetivo, y el almacenamiento de energía es clave para ello, tal y como se ha demostrado en nuestra participación en el programa ICPEI de la UE y asociarse ahora con Leclanché.

El mercado necesita adecuar las baterías para que el almacenamiento de energía estacionaria se asocie a las fuentes de energía renovables, y en asociación con las células de combustible, por el eTransportation: autobuses, camiones, barcos, locomotoras, maquinaria pesada, etc.

Leclanché los tiene. Como empresa de nueva creación hace 111 años, Leclanché es pionera en la nueva generación de baterías y tiene un objetivo visionario en los sistemas más limpios y con mejores prestaciones y sin líquidos perjudiciales, con una densidad energética superior y más ciclos de carga. Dispone de un potencial de crecimiento muy elevado. La demanda de mercado de sus productos supera por mucho su capacidad de fabricación actual, mientras que sus necesidades de conocimiento actuales avanzadas necesitan financiarse más.

Varios de los modelos de cooperación e integración son clave para tener éxito en cualquiera de las nuevas industrias, y en concreto, en sectores como el almacenamiento de energía, que es muy competitivo e intenso en relación al capital de I+D, industrialización a gran escala y comercialización. La base industrial de Eneris y su participación en el consorcio IPCEI, junto al conocimiento de Leclanché, acelerará y reforzará nuestro desarrollo común.

Estoy encantado de que Leclanché haya aceptado nuestra proposición de unir sus fuerzas, y me gustaría agradecer personalmente al consejo de dirección su confianza y al equipo administrativo liderado por Anil Srivastava el duro trabajo realizado para completar una transición compleja y de largo alcance en tiempo récord en este periodo complicado".

Una carta para accionistas, con fecha de 2 de junio de 2020, proporciona información adicional desde la compañía, y está disponible aquí .

Reorganización estratégica: Nuevo modelo operativo de capital para su producción

Anil Srivastava, consejero delegado de Leclanché, comentó: "El acuerdo de asociación transformacional con Eneris eliminará una carga de capital enorme de los hombros de Leclanché al tiempo que garantiza la capacidad de producción. La sociedad mixta que se va a crear producirá las tecnologías de Leclanché y los productos de marca de Leclanché. Serán de propiedad mayoritaria de Eneris y contarán con una participación minoritaria hospedada por medio de Leclanché con una reserva clave y derechos de aprobación. Las sociedades mixtas con Eneris deberán fabricar productos basados en las tecnologías de Leclanché con capacidad de reserva para los planes de negocios de acuerdo mutuos de Leclanché junto a Eneris".

Acuerdo de asociación industrial con Eneris Group

El consejo de dirección de la compañía ha negociado y aceptado una oferta de inversión de Eneris. Eneris es una compañía de Eneris Group, destacado desarrollador de tecnología limpia de Europa. Con esta base, la compañía y Eneris han firmado tres acuerdos inter-relacionados ("los acuerdos"): un acuerdo de préstamo y un acuerdo de tecnología de licencia – ambos en fuerza desde el 28 de mayo de 2020, además de un acuerdo de cooperación industrial que cobrará eficacia en cuanto la sociedad mixta se forme. A través de los acuerdos, la compañía deberá asegurarse fondos y recursos para asegurar un crecimiento beneficioso a largo plazo.

Entre las características clave de este acuerdo están:

Eneris proporcionará a Leclanché una financiación de capital laboral de hasta 42 millones de CHF para conseguir fondos completos del plan de negocios hasta junio de 2021;

La licencia de la tecnología de Leclanché para Eneris frente al pago de una tasa de royalties de hasta 32 millones de CHF, según una programación de pagos ya acordados. Esta licencia no es exclusiva de un derecho de base de uso, con la libertad de llevar a cabo desarrollos futuros. La licencia es aplicable en todo el mundo, excluyendo la República de La India;

Creación de dos sociedades mixtas ("JV") de fabricación en las que Eneris tendrá la mayoría del capital de acciones gracias a una inversión de más de 53 millones de CHF para un importante programa de expansión de capital; uno en Alemania dedicado a la producción de células y otro en Suiza y Polonia para los módulos de montaje. Se está considerando un tercer programa para Francia. Esperamos que estas sociedades mixtas se creen en un periodo de tiempo, junto a un concilio de trabajadores que sean relevantes y según la normativa aplicable. Unos 135 empleados dedicados a la producción serán transferidos a la sociedad mixta;

Leclanché firmará un acuerdo de producción de tipo offtake con Eneris en el que Eneris reservará la capacidad de producción necesaria para Leclanché en los próximos años;

Leclanché mantendrá la propiedad completa de su tecnología, y seguirá invirtiendo en las actividades de investigación y desarrollo (I+D) para células, módulos y sistemas de gestión de batería (BMS).

Anil Srivastava, consejero delegado de Leclanché, explicó: "Esta transacción proporciona varios beneficios críticos para Leclanché, incluyendo evitar las inversiones de gastos de capital de hasta 53 millones de CHF en 2020 y otros 60 millones de CHF en el año 2022 para un aumento de la producción celular. La compañía conseguirá una reducción de cerca de un 20% en los gastos operativos. Adicionalmente, las actividades de transferencia de producción para las sociedades mixtas conseguirán una reducción importante de las necesidades de capital laboral relacionadas con la producción. El acuerdo permite a la compañía mantener acceso a una capacidad de producción superior, cerca de 1 GWh para el primer trimestre de 2022 y hasta 2,4 GWh para finales del año 2024, necesarias para desplegar los compromisos contractuales de los grandes clientes de eTransport con Master Supply Agreements de múltiples años, como Kongsberg Maritime y Bombardier. Esto deberá ampliar nuestra capacidad de conseguir nuevos clientes que necesitan de acceso a los despliegues de grandes volúmenes. Finalmente, y lo que es más importante, la asociación estratégica con Eneris es, materialmente, no dilutiva para con los accionistas actuales".

Implementación en fases y plan de fondos por medio de Eneris Group

Antes de firmar los acuerdos con Eneris, el consejo de dirección completo tomó la determinación de asegurarse de que el acuerdo era para los mejores intereses de la compañía y de todos sus accionistas. Un director independiente del consejo de dirección llevó a cabo un análisis de valoración del nuevo Leclanché resultante de la transacción con Eneris Group. El consejo de dirección completo revisó este análisis y llegó a la conclusión clara y unánime de que el acuerdo con Eneris presenta un elevado valor acreditativo para la compañía, siendo además para el mejor de los intereses de sus accionistas. Con esta base, el consejo de dirección aprobó los tres acuerdos que subrayaban la transición general con Eneris Group.

El consejo de dirección ha buscado y asegurado pruebas de fondos razonables de Eneris Group que subrayen su confianza en que el grupo cuenta con medios para llevar a cabo inversiones delineadas por medio de acuerdos entre las compañías. Un plan de implementación en fase en línea con el calendario de fondos de Eneris proporciona a la compañía la capacidad de gestionar los riesgos de forma prudente.

El modelo de funcionamiento de creación propia impacta en los ingresos de la compañía en 2019-2020 y la línea de tiempo positiva EBITDA

Para lanzar la línea de negocios de altos beneficios y selectiva Build-Own-Operate (BOO), el proyecto St. Kitts ha avanzado desde un contrato tradicional EPC revolucionario hasta un contrato BOO. Mientras que Leclanché seguirá construyendo el proyecto como contratista EPC, las normas de contabilidad IFRS previenen cualquier reconocimiento de ingresos como contratista EPC bajo el modelo BOO. Este requisito de contabilidad deberá llevar a la reducción de más de 40 millones de CHF en ingresos en el año 2019 – aunque sin perder los ingresos. Este avance técnico deberá ensombrecer un reconocimiento de ingresos de unos 9.000 millones de CHF de media por año y una cifra EBITDA positiva de más de 5 millones de CHF por año y por periodo de 20 años bajo el Power Purchase Agreement firmado con SKELEC, la St. Kitts Electrical Utility. Además, los proyectos futuros se añadirán a su propia cifra EBITDA recurrente.

La compañía ya se ha asegurado un préstamo de construcción de 46 millones de CHF para el proyecto de St. Kitts de un fondo de infraestructura grande en Nueva York, y busca comenzar la construcción de este proyecto en su punto más anterior posible después de que se suavicen las restricciones de viajes relacionadas con el COVID-19.

La compañía planea crear una compañía de holding separada, "BOO HoldCo", con la que Leclanché S.A. deberá mantener las acciones mayoritarias de control. El avance hacia el modelo BOO subraya los beneficios a largo plazo para la compañía, con un avance de los ingresos debido a las normas de contabilidad técnicas mencionado anteriormente debiendo pasar a los resultados positivos EBITDA para el año 2022. Es importante reiterar que la adición del modelo BOO añadirá un crecimiento beneficioso para 20 años, fortaleciendo más los activos de la hoja de cuentas de la compañía y haciendo que sea menos dependiente de las fluctuaciones anuales de los ingresos de proyectos.

Ruta para convertirse en un líder de mercado mundial

Anil Srivastava, consejero delegado de Leclanché, comentó: "Estamos emocionados en relación al Industrial Cooperation Agreement completo firmado con Eneris Group. Los acuerdos han de implementarse de forma progresiva, hasta que se consigan cumplir ciertas condiciones, por lo que la compañía debe seguir confiando en la implementación exitosa de todos los acuerdos. A pesar de ello, la compañía ha puesto en marcha salvaguardas razonables para mitigar los riesgos resultantes de cualquier evento no previsto que tenga variaciones para con el acuerdo. Esta puede ser una auténtica asociación de transformación que cree un líder de mercado mundial. Reiteramos que la reorganización estratégica en marcha deberá:

Poner a la compañía en la pista para desplegar un crecimiento sostenible y beneficioso para los años venideros;

La nueva Leclanché deberá pivotar hacia una integración de software y sistemas superior que utilice productos competitivos fabricados a escala en asociación con Eneris Group;

Nos hemos asegurado capital novedoso y acceso a una capacidad de producción grande con una dilución mínima para todos los accionistas de Leclanché S.A.;

Con todo lo indicado anteriormente, hemos aumentado nuestra capacidad para dar servicio a todos nuestros clientes de forma mejor; consiguiendo nuevos clientes a un ritmo acelerado para convertirnos en líderes de mercado".

Acerca de Eneris Group

Eneris Group es una compañía privada dedicada a la innovación que protege al medioambiente: "aire limpio, suelo y agua" que promociona la economía circular, una aproximación integral e integración vertical en el campo de los residuos, agua, energía y almacenamiento de energía. Principalmente pone en marcha y desarrolla servicios públicos en Polonia y participa en la transición de energía, al tiempo que su espectro dedicado a la tecnología limpia es de tipo pan-europeo. Junto a sus filiales (Eneris Polbatt, Eneris Batteries & Recycling, etc.), Eneris está implementando una serie de sociedades de riesgo y proyectos centrados en las baterías. Su cartera de baterías está apoyada por medio de las autoridades europeas y el Gobierno de Polonia dentro del marco de la European Battery Alliance y los programas "Important Project for Common European Interest on Batteries" (IPCEI), incluyendo los proyectos estratégicos en términos de I+D e industrialización para toda la cadena de valores, incluyendo materiales avanzados, células con rendimiento mejorado y nuevos tipos de células, paquetes de batería y configuración de módulos, reutilización y reciclado, etc. La estrategia de Eneris incluye las plantas de I+D y fabricación en Polonia, Alemania y Francia.

Acerca de Leclanché

Leclanché SA, con sede en Suiza, es un proveedor líder de soluciones de almacenamiento de energía de alta calidad diseñadas para acelerar nuestro progreso hacia un futuro de energía limpia. La historia y el patrimonio de Leclanché se basan en más de 100 años de innovación en el sector de las baterías y el almacenamiento de energía, y la empresa es un proveedor de confianza de soluciones de almacenamiento de energía en todo el mundo. Esto, unido a su cultura de ingeniería alemana y a su precisión y calidad suiza, hace de Leclanché el socio preferido tanto por las empresas disruptoras como por las empresas establecidas y los gobiernos que están siendo pioneros en los cambios positivos de la producción, la distribución y el consumo de la energía en todo el mundo. La transición energética está siendo impulsada principalmente por los cambios en la gestión de nuestras redes eléctricas y la electrificación del transporte, y estos dos mercados finales constituyen la columna vertebral de nuestra estrategia y modelo de negocio. Leclanché está en el centro de la convergencia de la electrificación del transporte y de los cambios en la red de distribución. Leclanché es la única empresa especializada de almacenamiento de energía del mundo que cotiza en bolsa, y está organizada en tres unidades de negocio: soluciones de almacenamiento estacionario, soluciones de electrificación del transporte y sistemas de baterías especiales. Leclanché cotiza en la Bolsa de Valores de Suiza (SIX: LECN).

Esta nota de prensa contiene algunas declaraciones prospectivas relativas a los negocios de Leclanché, que se distinguen por términos como "estratégico", "propone", "presenta", "hará", "planificará", "previsto", "compromiso", "prevé", "fija", "prepara", "planifica", "calcula", "tiene como objetivo", "haría", "posible", "espera", "estimado", "propuesta", o expresiones similares, o mediante comentarios explícitos o implícitos sobre el aumento de la capacidad de producción de Leclanché, las posibles aplicaciones de los productos existentes, o los posibles ingresos futuros de dichos productos, o las posibles ventas o ganancias futuras de Leclanché o de cualquiera de sus unidades de negocio. No debe depositarse una confianza indebida en estas declaraciones. Dichas declaraciones prospectivas reflejan las opiniones actuales de Leclanché sobre acontecimientos futuros e implican riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales sean materialmente distintos de cualquier resultado, rendimiento o logro futuro expresado o implícito en dichas declaraciones. No se puede garantizar que los productos de Leclanché alcancen un nivel de ingresos determinado. Tampoco puede garantizarse que Leclanché, o cualquiera de sus unidades de negocios, obtenga un determinado resultado financiero.

