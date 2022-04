Leclanché suministrará un sistema de batería de 10 MWh para el ferry de carga "PR24" de Scandlines

Leclanché SA (SIX: LECN) es una de las empresas de soluciones de almacenamiento de energía líderes en el mundo y un proveedor pionero de sistemas de baterías marinas alimentadas por baterías de iones de litio para embarcaciones marítimas eléctricas e híbridas. Se une a una lista de empresas de renombre seleccionadas para proporcionar componentes, sistemas y experiencia críticos para el buque Puttgarten Rødby 2024 o PR24, incluidos Kongsberg Maritime y Norwegian Electric Systems (NES) de Noruega. El ferry fue diseñado por LMG Marin AS, Noruega, y se construirá en Cemre Shipyard en Turquía.

Se espera que el ferry de carga "RoPax" o roll-on, roll-off entre en servicio en 2024. Conectará el puerto de ferry de Puttgarden, en la isla alemana de Fehmarn, con el puerto de ferry de Rødby en la isla de Lolland en Dinamarca, una distancia de 18,5 kilómetros.

Tecnología de batería

La tecnología de batería seleccionada para el proyecto Scandlines PR24 se encuentra entre las más avanzadas y seguras utilizadas en los sistemas de baterías marinas. Leclanché es uno de los únicos proveedores de sistemas de baterías que fabrica sus propias celdas de batería de iones de litio según los estándares más exigentes en su planta de fabricación alemana. Además, construye módulos en su línea de montaje automatizada de última generación, en Yverdon, Suiza. Marine Rack System (MRS) de Leclanché ayuda a los propietarios y operadores de embarcaciones a cumplir o incluso superar las normas marítimas internacionales para las emisiones de SOx y NOx.

El MRS BESS es modular y escalable y está diseñado con los más altos estándares de seguridad con su sistema integrado de refrigeración y seguridad activa. Los sistemas de baterías refrigeradas por líquido de Leclanché ofrecen numerosas ventajas sobre las baterías refrigeradas por aire, incluida una mayor seguridad, una carga más rápida, una vida útil más prolongada, un tamaño más reducido y un menor consumo de energía.

"Nuestro equipo quedó muy impresionado con la tecnología de Leclanché y su experiencia en la industria marítima de la vida real", comentó Christian Thiemer, superintendente técnico de Scandlines. "Algunos de los factores críticos que afectaron nuestra selección incluyeron la arquitectura de batería refrigerada por líquido de Leclanché y la densidad de energía de sus celdas. Juntos, en colaboración con nuestro equipo PR24 de proveedores experimentados, confiamos en que nuestro ferry de carga establecerá el estándar para tecnología marina potente, sostenible y segura".

Leclanché suministrará un sistema de baterías G\NMC de última generación con una capacidad de 10.028 kWh con un voltaje máximo de 864 voltios garantizado por 10 años. El BESS utiliza una arquitectura altamente redundante con 48 cadenas de baterías distribuidas en 8 tableros de distribución. La entrega comenzará en enero de 2023.

Anil Srivastava, consejero delegado de Leclanché, destacó: "Estamos muy satisfechos con nuestra selección por parte de Scandlines y NES como el proveedor de sistemas de batería crítica para el prestigioso proyecto de ferry de carga híbrido Puttgarden Rødby 2024.

"Nuestro equipo ha estado entregando sistemas de baterías marinas de gran capacidad para clientes tan diversos como Grimaldi Lines, Damen y Wasaline, y proyectos innovadores, incluido el e-ferry Ellen, financiado por el municipio de Aerø, Dinamarca y la Unión Europea, así como recientemente lanzó Yara Birkeland, el primer portacontenedores autónomo y completamente eléctrico del mundo. Esperamos una asociación a largo plazo con Scandlines para cumplir nuestra visión común de promover embarcaciones eléctricas e híbridas, operando con energía verde, en apoyo de un futuro sostenible".

El ferry de carga Scandlines con cero emisiones directas tendrá 147,4 metros de largo, 25,4 metros de ancho y 5,3 metros de calado de diseño. La capacidad de carga del ferry de dos extremos será de 66 unidades de carga con un máximo de 140 pasajeros a una velocidad de servicio de 10 nudos. Como ferry híbrido, su tiempo de travesía entre los dos puertos será de 45 minutos. En modo totalmente eléctrico, el tiempo de travesía es de 70 minutos y el transbordador no produce emisiones.

Acerca de Scandlines:

Scandlines es un operador de ferry moderno e innovador con una visión verde para el futuro. Tenemos una cultura orgullosa basada en una fuerte cooperación germano-danesa y una historia marítima que se remonta a 1872. Scandlines opera dos rutas de ferry con alta capacidad y frecuencia. Seis de nuestros ferries son ferries híbridos y, además, uno está equipado con una innovadora vela de rotor, y eso contribuye a que nuestros ferries sean más ecológicos. Nuestro negocio principal es proporcionar un servicio de transporte eficiente y fiable tanto para pasajeros como para clientes de carga. El objetivo de todas nuestras actividades, tanto a bordo de los transbordadores como en nuestros BorderShops, es ofrecer a nuestros clientes una gran experiencia. Con más de 41.500 salidas en 7 ferries, Scandlines transporta en un año normal más de 7 millones de pasajeros, 1,7 millones de automóviles y alrededor de 700.000 unidades de carga en las rutas Puttgarden-Rødby y Rostock-Gedser.

Acerca de Leclanché

Con sede en Suiza, Leclanché SA es un proveedor global líder de soluciones de almacenamiento de energía de alta calidad diseñadas para acelerar nuestro progreso hacia un futuro de energía limpia. La historia y el legado de Leclanché tienen sus raíces en más de 100 años de innovación en baterías y almacenamiento de energía. Esto, junto con la cultura de la empresa de ingeniería alemana y precisión y calidad suizas, continúa haciendo de Leclanché el socio elegido tanto por disruptores, empresas establecidas y gobiernos que son pioneros en cambios positivos en la forma en que se produce, distribuye y consume la energía en todo el mundo. La transición energética está siendo impulsada principalmente por cambios en la gestión de nuestras redes eléctricas y la electrificación del transporte, y estos dos mercados finales forman la columna vertebral de nuestra estrategia y modelo de negocio. Leclanché está en el centro de la convergencia de la electrificación del transporte y los cambios en la red de distribución. Leclanché está organizado en tres unidades de negocio: soluciones de almacenamiento de energía, soluciones de e-Mobility y sistemas de baterías especiales. Leclanché cotiza en la Bolsa de Valores de Suiza (SIX: LECN).

