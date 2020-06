Ledger Vault conclut un accord avec YouHodler pour protéger et sécuriser les fonds

YouHodler devient le premier organisme de prêt à utiliser la sécurité et l'infrastructure des actifs numériques du leader mondial des solutions de sécurité

PARIS, 24 juin 2020 /PRNewswire/ -- Ledger, leader mondial des solutions de sécurité et d'infrastructure pour actifs numériques et applications de blockchain critiques, a annoncé que YouHodler, une plateforme de FinTech qui propose des services de prêts adossés à des cryptoactifs, a choisi de déployer sur sa plateforme la solution de gestion de portefeuille d'actifs numériques multiautorisations Ledger Vault, offrant ainsi à ses utilisateurs un surcroît de sécurité.

YouHodler, une société établie en Europe et en Suisse, adoptera les normes élevées de Ledger pour la gestion des liquidités en intégrant à sa plateforme de prêt le système de gestion d'actifs numériques unique en son genre de Ledger Vault pour offrir à ses utilisateurs une couche de sécurité supplémentaire à la fois simple et sûre. Ledger Vault fournira l'infrastructure de sécurité pour protéger les clients de YouHodler et leurs actifs numériques.

L'incorporation de Ledger Vault répondra au besoin de YouHodler de fournir à ses utilisateurs une protection pour leurs cryptoactifs. Par ailleurs, des dispositifs de marque Ledger Nano seront également proposés à certains utilisateurs. Contrairement aux solutions de conservation traditionnelles, la technologie de Ledger Vault permet aux plateformes de créer des règles de gouvernance multisignatures hautement sécurisées tout en veillant à ce que la liquidité soit maintenue à un niveau optimal 24h/24 et 7j/7. La technologie de Vault crée un environnement sécurisé, flexible et agile qui permettra aux utilisateurs de YouHodler de sécuriser leurs cryptoactifs sur la plateforme Ledger Vault, tout en tirant parti de l'offre de prêts fiat adossés à des cryptoactifs de la société.

YouHodler, qui a vu le jour en 2018 dans l'idée d'améliorer les solutions de prêts adossés à des cryptomonnaies, s'attache à stocker sur sa plateforme des cryptoactifs à titre de garantie en toute sécurité en s'appuyant sur des prêts fiat traditionnels, en plus de proposer des produits tels que des comptes d'épargne en cryptomonnaies permettant aux utilisateurs de gagner jusqu'à 12 % TAEG sur les dépôts, des portefeuilles de cryptomonnaies pour le stockage, un service d'échange de cryptomonnaies intégré permettant de convertir rapidement de la monnaie fiat, des cryptomonnaies et des stablecoins, et des outils de multiplication d'actifs comme Multi HODL et Turbo Loans. Les utilisateurs de la plateforme YouHodler seront rassurés par la réputation de Ledger en matière de sécurité. Tous les clients de Ledger Vault, y compris YouHodler, sont couverts par une assurance commune contre le crime de 150 millions de dollars spécialement conçue pour la plateforme Vault.



« La sécurité des clients, l'efficacité et la commodité sont au cœur des préoccupations de YouHodler et, avec ce nouveau partenariat avec Ledger Vault, nous pouvons dire avec fierté que ces aspects sont entièrement couverts par l'un des meilleurs acteurs de l'industrie », a déclaré Ilya Volkov, PDG de YouHodler. « Avec ces couches de sécurité supplémentaires, nos utilisateurs peuvent explorer les possibilités qu'offre YouHodler comme jamais auparavant, en tirant pleinement parti des comptes d'épargne en cryptomonnaies, des prêts instantanés adossés à des cryptoactifs et de la suite d'échange/multiplication de cryptoactifs que nous leur proposons pour servir au mieux leurs intérêts. Je tiens à remercier personnellement les équipes de Ledger Vault pour la formidable opportunité qu'ils offrent à notre société et à notre communauté et je me réjouis à l'idée d'entamer une relation longue et fructueuse avec cette équipe innovante. »

« Ledger Vault continue de développer ses activités sur le marché concurrentiel de la région DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) où nous sommes en mesure d'assurer le haut degré de sécurité auquel on s'attend dans cette région. Nos clients peuvent avoir l'esprit tranquille, leur sécurité est notre priorité numéro un », a déclaré Alexandre Lemarchand, vice-président des ventes mondiales de Ledger. « Ce partenariat avec Ledger Vault permet aux utilisateurs de YouHodler de profiter de cet engagement envers la sécurité, tout en bénéficiant d'une tranquillité d'esprit, d'une couche supplémentaire de sécurité et d'une assurance contre le piratage informatique qui sévit dans le monde des cryptomonnaies. »

Ledger Vault, une plateforme technologique d'infrastructure d'entreprise, apporte la sécurité et la confiance que la communauté des cryptomonnaies a découvertes avec les portefeuilles physiques à la pointe de l'industrie et certifiés de manière indépendante de Ledger. Vault est une infrastructure de gouvernance multiautorisations, une solution sécurisée avec un programme d'assurance contre le crime destiné à la gestion des cryptoactifs spécialement conçu pour les besoins de clients comme YouHodler.

Ledger Vault est l'une des principales entités commerciales de Ledger, un leader de la sécurité spécialisé dans les cryptomonnaies et les applications de blockchain. S'appuyant sur la technologie de sécurité à la pointe de l'industrie et certifiée indépendamment de Ledger, Ledger Vault fournit une infrastructure informatique permettant aux établissements financiers de contrôler en toute sécurité leurs cryptoactifs au moyen d'une solution de gestion en autoconservation multiautorisations. Avec une équipe mondiale de plus de 200 professionnels, Ledger développe une variété de produits et de services pour protéger les cryptoactifs des particuliers et des entreprises ainsi que des appareils connectés. Fondée en 2014, la société possède des bureaux à Paris, New York, Hong Kong et Vierzon. Pour plus d'informations sur Ledger Vault, consultez : https://vaultplatform.ledger.com/.

La plateforme de FinTech YouHodler se spécialise dans les prêts adossés à des cryptoactifs en monnaie fiat (USD, EUR, CHF, GBP), en cryptomonnaie (BTC) et en stablecoins (USDT, USDC, TUSD, PAX, PAXG, Dai), les conversions crypto-fiat et crypto-crypto, ainsi que les comptes en cryptomonnaies. La plateforme prend en charge les cryptomonnaies BTC, BCH, BNB, ETH, LTC, XLM, XRP, DASH, HT et REP, ainsi que d'autres cryptomonnaies et tokens populaires. YouHodler est une société établie en Europe et en Suisse dont les bureaux principaux se trouvent à Limassol, en Chypre, et à Lausanne, en Suisse. YouHodler est un membre actif de la Blockchain Association of Financial Commission et de la Crypto Valley Association. Les clients sont protégés par le processus efficace de règlement des litiges de l'organisme indépendant Financial Commission.

