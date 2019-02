Ledman представит инновационные СОВ-дисплеи на выставке ISLE 2019 в Гуанчжоу

«Мы рады привезти наши инновационные светодиодные дисплеи на ISLE 2019, - прокомментировал президент Ledman Ли Маньте (Li Mantie). - Продукция компании представлена на рынках более 100 стран мира, и мы постоянно получаем положительные отзывы клиентов о ее надежности и производительности. Мы прилагаем все усилия для разработки оптоэлектронных решений, способных изменить жизнь людей к лучшему, одновременно стремясь защищать окружающую среду и экономить энергоресурсы».

Ledman стала первой компанией отрасли светодиодных дисплеев, зарегистрированной на китайской бирже акций класса «А». Предприятие является лидером в вопросах разработки и производства высококачественных LED-компонентов, энергоэффективного светодиодного освещения, а также внутренних и наружных LED-дисплеев. Революционная технология COB от Ledman предполагает монтаж нескольких кристаллов на одной подложке, что позволяет размещать их непосредственно на бескорпусной ИС в составе платы РСВ, тем самым повышая надежность и долговечность дисплеев.

В отличие от традиционных светодиодных дисплеев, легко повреждающихся в процессе транспортировке, продукты на базе СОВ характеризуются повышенной прочностью (стойкостью к вибрациям, ударам, влаге, пыли и т.д.), надежностью, высокой контрастностью, отличным качеством изображения, гибкостью и быстротой монтажа. Они используются, главным образом, в крупногабаритных высококачественных дисплеях размером свыше 80 дюймов, предназначенных для установки в помещениях.

СОВ-дисплеи от Ledman широко применяются в профессиональной среде - студиях, центрах мониторинга безопасности и управления транспортным движением, а также в больших конференц-залах. Компания предоставляла свои сервисы организаторам масштабных сценических представлений в канадском Монреале и руководству автомузея в немецком Штутгарте.

Недавно СОВ-система от Ledman была установлена в Шанхайском центре управления транспортом, сотрудники которого контролируют перемещения почти 8 000 транспортных средств по 500 автобусным маршрутам. Под их управлением находятся более 50% городского общественного транспорта. COB-дисплеи полностью удовлетворяют потребность центра в крупногабаритных экранах и обеспечивают комфорт персоналу учреждения в процессе длительного просмотра изображения.

О компании Ledman

Компания Ledman Optoelectronic Co., Ltd. (Ledman) (SHE: 300162) с головным офисом в Шэньчжэне является ведущим производителем светодиодного оборудования. Основанное в 1993 году предприятие специализируется на светодиодных дисплеях, осветительных приборах, компонентах и энергосберегающих продуктах. Ledman - лидер в сфере разработки и производства дисплейных панелей на базе технологии бескорпусных чипов (СОВ). Компания располагает почти 300 патентами на различные элементы этой технологии.

О выставке ISLE

Международная выставка наружной рекламы и светодиодного оборудования (International Signs & LED Exhibition (ISLE)) проводится ежегодно в китайской провинции Гуандун и представляет собой высококлассную отраслевую бизнес-платформу. Располагая самой обширной выставочной площадью среди всех аналогичных мероприятий на территории азиатских стран, экспозиция ISLE охватывает свыше 100 000 кв.м, на которых свою продукцию демонстрируют более 1 800 экспонентов. В рамках выставки также проводятся семинары и мастер-классы по прикладному применению технологий дисплейного оборудования и наружной рекламы.

http://www.isle.org.cn/

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/824254/Ledman.jpg

SOURCE Ledman Optoelectronic Co., Ltd. (Ledman)