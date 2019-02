Ledman présentera ses écrans COB évolués lors de l'ISLE 2019 à Guangzhou

« Nous sommes ravis de présenter nos toutes dernières solutions d'affichage LED lors de l'ISLE 2019 », a déclaré Li Mantie, le président de Ledman. « Les produits de Ledman sont présents dans plus de 100 pays, et nos clients nous ont fait part de leurs retours positifs quant à leur fiabilité et leur performance. Nous nous efforçons de développer des produits optoélectroniques qui affectent profondément le quotidien des personnes avec la mission de protéger l'environnement et d'économiser l'énergie. »

Ledman, première société d'affichage LED à être cotée sur le marché chinois des actions A, est un leader dans le développement et la fabrication de composants LED de haute qualité, de produits d'éclairage LED écoénergétiques et d'écrans LED intérieurs et extérieurs. La technologie COB révolutionnaire de la société permet d'intégrer plusieurs puces sur un support, ce qui lui permet de placer et de fixer directement une puce nue LED sur une carte de circuit imprimé, afin d'améliorer la fiabilité et la durabilité des écrans.

Contrairement aux écrans LED traditionnels qui peuvent être endommagés pendant le transport, un écran COB est plus résistant (antichoc, anticollision, résistant à l'humidité, à la poussière, à l'eau), plus fiable, avec un meilleur rapport de contraste, une meilleure qualité d'image, plus flexible et plus rapide à installer. Ils sont généralement utilisés comme des écrans d'intérieur de grande taille haute définition de plus de 2 mètres.

Les écrans COB de Ledman sont largement utilisés dans des environnements d'affichage professionnels comme les studios, les centres de surveillance de sécurité, les centres de contrôle du trafic et les grandes salles de vidéoconférence. Ledman a également fourni des services d'affichage pour des projets de performances scéniques à Montréal, au Canada, et pour le musée de l'automobile à Stuttgart, en Allemagne.

Une récente installation d'un écran COB de Ledman a été achevée dans un centre de commande des transports à Shanghai, qui surveille plus de 500 lignes d'autobus en exploitation avec près de 8 000 véhicules., ce qui représente plus de 50 % des bus publics de la ville. Les COB répondent aux besoins en écrans de grande taille du centre et sont adaptés à un visionnage de longue durée pour le personnel de surveillance.

À propos de Ledman

Située à Shenzhen, Ledman Optoelectronic Co., Ltd. (Ledman) (SHE: 300162) est un fabricant leader dans le secteur des LED. Fondée en 1993, l'activité principale de Ledman couvre les écrans LED, l'éclairage, les composants et les produits économiseurs d'énergie. Ledman est un chef de file dans le développement et la fabrication de panneaux d'affichage à montage direct des puces sur carte (COB), et possède près de 300 brevets connexes.

À propos de l'ISLE

L'International Signs & LED Exhibition (Salon international des enseignes et des LED - ISLE) est une plateforme d'affaires de premier plan dédiée au secteur des enseignes et des LED, qui se tient chaque année dans la province du Guangdong, en Chine. Avec la plus grande surface d'exposition d'Asie, l'ISLE s'étend sur plus de 100 000 mètres carrés, avec plus de 1800 exposants. Une série d'ateliers et de séminaires sur l'application de la technologie de l'affichage et de la signalisation est également organisée dans le cadre de l'ISLE.

http://www.isle.org.cn/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/824254/Ledman.jpg

SOURCE Ledman Optoelectronic Co., Ltd. (Ledman)