Ledman zaprezentuje zaawansowane wyświetlacze COB na targach ISLE 2019 w Guangzhou

– Z przyjemnością zaprezentujemy najnowsze rozwiązania ekranów LED na targach ISLE 2019 – skomentował Li Mantie, prezes firmy Ledman. – Produkty marki Ledman weszły na rynki ponad 100 krajów, a nasi klienci chwalą je ze względu na wytrzymałość i wydajność. Dokładamy starań, aby opracowywać produkty optoelektroniczne, które wywierają głęboki wpływ na codzienne życie, realizując przy tym misję ochrony środowiska i oszczędzania energii – dodał prezes.

Firma Ledman, pierwszy producent wyświetlaczy LED notowany na giełdzie udziałów klasy A w Chinach, jest liderem w zakresie opracowywania i produkcji wysokiej jakości komponentów LED, energooszczędnego oświetlenia LED oraz wewnętrznych i zewnętrznych wyświetlaczy LED. Przełomowa technologia COB firmy pozwala na umieszczenie wielu chipów na podkładzie, co z kolei umożliwia odpowiednie umieszczenie i przymocowanie chipu LED na płycie PCB, co zwiększa wytrzymałość i niezawodność wyświetlaczy.

W przeciwieństwie do tradycyjnych wyświetlaczy LED, które mogą ulec uszkodzeniom w transporcie wyświetlacze COB są trwalsze (odporność na wstrząsy, uderzenia, wilgoć, kurz, wodę), niezawodne, a przy tym oferują lepszy kontrast, wyższą jakość obrazu, większą elastyczność i szybszą instalację. Wyświetlacze wykorzystywane są głównie jako dużego formatu ekrany wewnętrzne z dużą rozdzielczością przy powierzchni ponad 80 cali.

Wyświetlacze COB firmy Ledman są powszechnie używane w profesjonalnych zastosowaniach takich jak studio, centra monitoringu wizyjnego, centra kierowania ruchem oraz w dużych salach konferencyjnych. Firma Ledman zapewniła usługi związane z wyświetlaczami na potrzeby wystąpień scenicznych w Montrealu w Kanadzie oraz w muzeum pojazdów w Stuttgarcie w Niemczech.

Jedna z ostatnich instalacji COB firmy Ledman została zrealizowana w centrum zarządzania ruchem w Szanghaju. Centrum monitoruje ponad 500 tras autobusów, na których kursuje niemal 8000 pojazdów, co stanowi ponad 50% całego ruchu autobusów komunikacji miejskiej w mieście. Rozwiązanie COB sprostało potrzebom centrum w zakresie dużego rozmiaru ekranów, które są odpowiednie do długich godzin pracy personelu.

O Ledman

Firma Ledman Optoelectronic Co., Ltd. (Ledman) (SHE: 300162) z siedzibą w Shenzhen to wiodący producent w branży LED. Założone w 1993 r. przedsiębiorstwo zajmuje się przede wszystkim produkcją wyświetlaczy, oświetlenia, komponentów i produktów energooszczędnych LED. Firma Ledman jest liderem w zakresie opracowywania i produkcji paneli wyświetlaczy typu COB i jest w posiadaniu niemal 300 powiązanych patentów.

O ISLE

Targi International Signs & LED Exhibition (ISLE) to przodująca platforma biznesowa w branży oznaczeń i wyświetlaczy LED. Targi odbywają się co roku w prowincji Guangdong w Chinach. Mając do dyspozycji największy obszar wystawienniczy w Azji, targi ISLE obejmują powierzchnię ponad 100 000 metrów kwadratowych, na której prezentuje swoje produkty ponad 1800 wystawców. W trakcie targów ISLE odbywają się także warsztaty i seminaria na tematy związane z technologią wyświetlaczy i zastosowania oznaczeń.

http://www.isle.org.cn/

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/824254/Ledman.jpg

