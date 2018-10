Lee Kum Kee organise son diner de gala européen pour son 130e anniversaire à Paris

« Le réseau commercial de Lee Kum Kee couvre près de 30 pays européens. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à l'égard de nos clients et partenaires commerciaux pour le soutien dont ils font preuve en apportant des sauces et condiments chinois authentiques, de grande qualité et succulents à la population chinoise et aux marchés grand public en Europe. Cette année marque le 130e anniversaire de Lee Kum Kee. Je suis ravi de l'ouverture officielle du nouveau bureau régional européen de Lee Kum Kee ce mois-ci au 3 Harbour Exchange à Londres, car il s'agit d'une nouvelle étape importante pour les activités européennes de Lee Kum Kee et cela témoigne pleinement de notre entière confiance dans le marché », a déclaré le président de Lee Kum Kee Sauce Group, M. Charlie Lee, lors du diner de gala.

Avec pour mission de « Promouvoir la cuisine chinoise à travers le monde », Lee Kum Kee promeut la culture gastronomique chinoise et encourage les échanges de cultures culinaires entre l'Orient et l'Occident. Lors du diner de gala, Lee Kum Kee a invité dix maîtres de la cuisine chinoise reconnus pour exprimer leur talent, et notamment le chef Li Yaoyun, l'un des premiers maîtres cuisiniers nationaux de Chine ; la chef Yan Huiqin, maîtresse cuisinière lors de banquets d'État ; le chef Lu Yongliang, maître cuisinier spécialiste de la cuisine du Hubei ; le chef Zhao Xinlin, maître cuisinier spécialiste de la cuisine du Shandong ; le chef Luo Bingfu, maître cuisinier spécialiste de la cuisine du Fujian ; le chef Wu Xianming, maître cuisinier spécialiste de la cuisine du Jiangxi ; le chef Yang Lin, maître cuisinier spécialiste de la cuisine du Shandong ; le chef Tan Guohui, maître cuisinier spécialiste de la cuisine cantonaise ; le chef Chen Wei, maître cuisinier spécialiste de la cuisine du Henan et le chef Zhao Zhixin, maître cuisinier spécialiste de la cuisine du Sichuan. Ils ont ébloui les invités avec des performances étonnantes telles que la calligraphie avec des poireaux et la découpe de tofu Wensi les yeux bandés, le tout illustrant parfaitement l'art culinaire traditionnel chinois et des talents de découpe de toute beauté.

S'exprimant au nom des maîtres cuisiniers, le chef Li Yaoyun a révélé avoir « collaboré étroitement avec Lee Kum Kee pour promouvoir la cuisine chinoise à travers le monde au fil des ans. Ma consœur, mes confrères et moi-même sommes très enthousiastes à l'idée d'utiliser les célèbres sauces Lee Kum Kee à travers le monde pour promouvoir et perpétuer l'art de la cuisine chinoise dans le monde entier. Faisons resplendir la cuisine chinoise en Europe. »

En outre, Lee Kum Kee a participé au SIAL Paris (Salon International de l'Alimentation) qui s'est déroulé du 21 au 25 octobre. Cette biennale est l'une des plus grandes expositions mondiales destinées au secteur de l'alimentation, réunissant plus de 6000 exposants venant des quatre coins de la planète. Après une première participation à l'exposition en 2014, Lee Kum Kee a participé pour la troisième fois à l'événement afin de promouvoir la cuisine chinoise cette année, avec divers sauces et condiments de Lee Kum Kee présentés lors du salon, accompagnés de démonstrations culinaires afin de souligner la vaste application des sauces Lee Kum Kee et de promouvoir la cuisine chinoise.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/772669/LEE_KUM_KEE_chairman.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/772671/LEE_KUM_KEE_masters.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/772672/LEE_KUM_KEE_blindfold.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/772670/LEE_KUM_KEE_sial_paris.jpg

