Lee Kum Kee veranstaltet anlässlich des 130. Jubiläums ein Europa-Gala-Dinner in Paris

„Das Vertriebsnetzwerk der Lee Kum Kee umfasst knapp 30 europäische Länder. Ich möchte unseren Kunden und Geschäftspartnern ein herzliches Dankeschön dafür aussprechen, dass sie uns dabei unterstützt haben, authentische, hochwertige und köstliche chinesische Soßen und Würzmittel für die chinesische Bevölkerung sowie die Mainstream-Märkte in Europa anzubieten. Dieses Jahr markiert das 130. Jubiläum der Lee Kum Kee. Ich bin hocherfreut, dass mit der offiziellen Eröffnung der europäischen Lee Kum Kee-Niederlassung im Gebäude 3 Harbour Exchange in London in diesem Monat nun ein neuer Meilenstein für das europäische Geschäft der Lee Kum Kee gesetzt wurde, der unser vollkommenes Vertrauen in diesen Markt verdeutlicht", so Charlie Lee, Vorstandsvorsitzender der Lee Kum Kee Sauce Group, beim Gala-Dinner.