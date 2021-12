Lefosse tem o melhor ano de sua história e anuncia nova estratégia de marca

Outro destaque foi o papel de liderança que o escritório assumiu na agenda ESG junto de seus clientes, com suporte no desenho e implementação de políticas internas, além da alta em operações envolvendo ativos sustentáveis (linked bonds).

Dentro desse contexto, a nova marca chega como elemento importante da estratégia de posicionamento da banca. Segundo o managing partner Rodrigo Junqueira, o projeto de branding reflete a evolução do escritório e sua consolidação ao longo dos anos.

"A nova marca traz significados como criatividade, sofisticação e inovação, valores que norteiam nossas relações. Ela acompanha esse movimento e vai além: é a representação da nossa atuação como um parceiro dinâmico, próximo e conectado à diversidade e às transformações", resume.

A ideia do projeto visual, que vem acompanhado de um novo site, foi aliar modernidade e elegância para dialogar com clientes e demais públicos estratégicos do escritório.

"É um trabalho especial porque reflete a personalidade do Lefosse. O desafio foi trazer à tona o DNA do escritório, que mantém nossos profissionais tão alinhados e falando a mesma língua, e expressá-lo com precisão num conceito de marca", explica Silvia Eyng, diretora-geral do Lefosse.

Neste ano, o escritório alcançou o total de 20 práticas jurídicas e expandiu em 35% seu quadro de sócios, advogados e equipe administrativa, com mais de 200 profissionais contratados. Esse crescimento foi sustentado por uma nova estrutura na área de Business Services e por um inovador projeto de cultura organizacional.

Conheça o novo site do Lefosse e confira o vídeo institucional em www.lefosse.com

Sobre o Lefosse

O Lefosse é um escritório de advocacia full-service, que oferece consultoria especializada em todas as práticas do Direito, com sólida experiência em serviços jurídicos sofisticados nos cenários nacional e internacional. É reconhecido nos principais rankings e premiações jurídicas globais, tais como Chambers Brazil 2021, The Legal 500 e Escritório Elite 2021, pela Latin Lawyer. O Lefosse aposta na inclusão, na diversidade e na abordagem prática multidisciplinar das áreas do Direito. Conta com 47 sócios com ampla experiência em mercados estratégicos, além de outros 500 profissionais.

Práticas: Societário e M&A, Mercado de Capitais, Tributário, Bancário e Financeiro, Private Equity, Compliance, Real Estate, Wealth Planning, Reestruturação e Insolvência, Dispute Resolution e Arbitragem, Trabalhista, Concorrência e Antitruste, Tech, Proteção de Dados e PI, Anticorrupção e Investigação Regulatória, Ambiental, Direito Público e Regulação, Penal Empresarial, Energia e Infraestrutura, Fundos de Investimento, Petróleo e Gás e Life Sciences & Healthcare.

